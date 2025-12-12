藍白爭議法案引反彈 民進黨：多數民意全面不支持

（記者陳志仁／台北報導）立法院藍白陣營近期推動多項爭議法案，包含助理費報支鬆綁、國安與財政相關修法等，引發社會強烈反彈；民進黨今（12）日召開「藍白毀國亂台法案全民反感」記者會，公布最新民調，結果顯示多數民眾對藍白相關提案均表達高度不支持，呼籲藍白立委勿背離民意與國家利益。

圖／民進黨今（12）日由發言人吳崢、韓瑩召開「藍白毀國亂台法案全民反感」記者會，公布最新民調。（民進黨提供）

民進黨發言人韓瑩指出，今日上午已有大批的國會助理赴立法院，抗議藍白推動「助理費由立委統籌且不需單據」的修法提案，民調顯示高達84%民眾不支持；至於「貪污助理費除罪化」也有79%反對，另在公平正義議題上，「停止公教年金改革」同樣遭到55%民眾反對，而排除救國團適用《不當黨產條例》亦有超過五成民意不支持。

在國家安全相關法案部分，韓瑩表示，《國籍法》放寬中國籍配偶參政權有81%民眾反對；六親等不得通婚放寬為四親等，有70%民眾不支持；《離島建設條例》開放中資亦有68%反對；中配取得身份由六年縮短為四年，更有六成民眾不贊同。

韓瑩強調，藍白今日仍要強推反年改法案，而先前民調已顯示過半民眾反對停止年改；一旦中止改革，不僅將加速退休基金破產，政府更需補貼6,970億元，平均每位國民負擔將增加近3萬元。

民進黨發言人吳崢說，民意顯示人民不希望台灣走向「又黑又紅」的道路，也無法接受立委以修法圖利少數人、讓黑金陰影重返國會；此外，藍白面對中國這一境外敵對勢力卻鬆綁雙重國籍風險，更讓《離島建設條例》可能成為國安與經濟漏洞，甚至造成中國「洗產地」，衝擊台灣MIT國際商譽。

吳崢呼籲，改革成果得來不易，無論是助理費制度健全化或年金改革，都是跨黨派共同努力的結果，不應因政治操作而被一夕推翻；他強調，國家財政在改革後逐步健全，各項政策推動均是累積成果，要求在野黨勿以傷害台灣的法案，破壞全民共同付出的改革基礎。

