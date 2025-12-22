藍白版憲訴法違憲 國民黨立院黨團今告5大法官「枉法裁判」

台北地檢署大門口 國民黨立法院黨團按鈴提告「大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥濫權瀆職、枉法裁判」(記者王藝菘攝)

〔記者王定傳／台北報導〕立法院藍白立委去年底聯手三讀通過「憲法訴訟法修正案」，導致憲法法庭空轉1年，憲法法庭19日宣告憲訴法新制違憲，即日起失效，讓憲法法庭得以「復活」，這涉也讓藍白氣得跳腳，國民黨立委王鴻薇、林沛祥、徐巧芯、林沛祥、盧縣一及新北市議員林國春等人，今赴台北地檢署告發5名大法官，刑法「枉法裁判」罪嫌，國民黨立委黨團自認站出來告發，是要保護得而不易的民主憲政制度。

王鴻薇等立委在按鈴告發前，先高喊口號：「憲法法庭知法犯法，判決無效」；王鴻薇說，憲法法庭上週五在不足額的狀況下，公然違反憲法訴訟法，做成「114年憲判字第1號」判決，因此針對在上週五召開會議並作成判決的5位大法官呂太郎、謝銘洋、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥，告發他們涉刑法「枉法裁判」罪，依法可處1年以上7年以下徒刑。

王鴻薇說，雖然大法官們「帶頭違法」，但「我們仍對司法存有最後的希望」，她並說：「有3位大法官，拒絕參加違法的判決會議，他們是司法最後的良知，希望司法體系內，仍然能存有一些挽救司法崩壞的最後力量」。

林沛祥表示，當憲法解釋已具體取代立法院，是否仍在職權範圍？是否構成犯罪？國民黨立院黨團靜待司法判斷；他並表示，5位大法官為了能強行通過判決，直接以不記入總額方式，把3位反對此事的大法官「踢出」，這是違法變造審判組織，將本來8位大法官一起決定的事情，由5位大法官完成，這才是「真正的程序黑箱」。

林沛祥說，公司董事會、社區管委會乃至於班會，都不會做出這麼荒唐的事情，憲法罪高殿堂上的大法官們，竟主動做出這種「違法亂紀、違憲亂政」的事情，這就是所謂的「知法玩法、公然違法」，這件事除了破壞憲法，還有「我們一直引以為傲的民主法治」，這是不能夠被容許的事情。

徐巧芯表示，藍白不可能在沒有超過2/3同意情形下，逕自排除民進黨立委以罷免總統賴清德，但應守護憲法的大法官卻以此「排除異己」，而「排除異己後，永遠都會是百分之百」，這種作法就像是都市更新案中，假設有6成同意、自行開會並排除另外4成者後「就是百分百獲得地主的支持」；此外，當國民黨立委準備按鈴告發時，台灣建國黨2名成員手持「藍白惡人先告狀、支持憲法法庭」標語進行抗議。

藍白兩黨立委是去年12月在立法院強勢三讀通過「憲訴法修正案」，規定參與評議大法官的人數不得低於10人，宣告同意違憲的大法官人數不得低於9人，憲法法庭至今逾1年未做出判決，民進黨團51位立委後續向憲法法庭提起憲法訴訟。憲法法庭上週宣布「憲訴法」新制違憲，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自即日起失其效力。

本件憲法法庭由大法官呂太郎、謝銘洋、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥組成、評議，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等3名大法官未參與評議，並聲明認為未合法組成的憲法法庭無效。

