藍白版財劃法修正案通過 卓揆批問題大將提政院版

立法院會14日在藍白人數優勢下，三讀修正通過、財劃法部分條文，但行政院長卓榮泰17日批評，這次的問題，比過去公式計算錯誤還大，會全面迎戰。

行政院長卓榮泰表示，「這個問題會比過去公式計算錯誤的問題還大，將陷政府的總預算無法編列，對於立法院這樣的動作 ，這由在野黨團突然的這個動作，行政院會全面的迎戰。」

行政院18日會再跟地方溝通，20日討論政院版財劃法有五大目標，包含垂直錢權分配更合理、水平城鄉分配更公平等、一般性跟計畫型補助款要回歸舊制、協助地方推動建設跟經濟平衡發展。至於已經三讀的財劃法，明定中央對地方補助款的權責，在計畫型補助的部分補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；一般性的補助金額，不得少於修正施行前一年度的預算核列數。

屏東縣長周春米指出，「還是缺乏全盤的考量，對正在大規模建設的南部3個縣市是非常的不公平。」

基隆市長謝國樑表示，「現在在跟行政院正在積極磋商，有關於我們的財劃法的配合款。」

謝國樑表示，有多個縣市因為財劃法調整而增加稅收，但基隆有大量關稅收入，卻沒辦法透過財劃法回流，希望中央、地方一起解決。周春米則擔憂，部分縣市恐淪為發展孤兒。面對卓榮泰聲稱要全面迎戰，立院民眾黨團總召黃國昌砲轟卓榮泰帶頭違法。

立法院民眾黨團總召黃國昌指出，「法律三讀通過，總統依法公告，就成為有效施行的法律，行政院院長帶頭違法，違法亂紀莫此為甚。」

民進黨立委吳思瑤表示，「三大中央的可以宏觀調控，國家財政的工具全部被鎖死，藍白還要逼迫行政院，一樣成為違法院、違憲院嗎？」

財政部國庫署表示，政院版、地方的統籌分配稅款跟一般性補助款，不低於今年獲配水準，經過多次溝通，多數藍營執政縣市、先前都表達認同，但雙北跟新竹市明確表態不同意。不過新北市府回應，沒有同不同意的問題，為避免地方在修法過程中像開盲盒，認為中央應該揭示院版財劃法的各項試算金額，提供地方參考。

