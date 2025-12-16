藍白版財劃法新北人均領最少！ 卓不副署 侯：多多溝通

台北市 / 綜合報導

持續看到，行政院長卓榮泰「不副署」財劃法創下憲政首例，不少藍營執政縣市首長坦言很憂心，台北市長蔣萬安就認為將衝擊市政財源，舉台北市為例，根據修正版本，明年的統籌分配稅款相較今年將大幅增加近442億，人均分配額最高，對比新北市人口最多分配人均不到2.4萬敬陪末座，但現在政院不副署財劃法，也等同將暫時維持原本的財劃法版本，藍營首長喊話會衝擊地方財政。

新北市長侯友宜跑市政行程面對當前「財劃法」行政院宣布不副署，侯友宜喊話朝野要多點耐心，新北市長侯友宜說：「國家只有一個我希望大家面對財劃法，以及所有相關的政治紛爭多多溝通。」行政院主張立法院三讀通過的「財劃法」修正案，迫使中央得舉債5600多億給地方超過「公債法」規定的15%舉債上限。行政院長卓榮泰宣布不副署，不少縣市長憂心衝擊財源。

桃園市長張善政說：「這對桃園的財政來講當然是有很大的影響，我們是希望說行政院還是能夠尊重民意。」桃園市長張善政直言影響很大，具體影響攤開數字來看，根據再修正版本，桃園市明年的統籌分配稅款相較今年大幅增加近290億元，如今行政院不予副署，導致預期收入將面臨變數，而另外台中則是原定增加至少288億，再看高雄市增加250億，增幅是六都最低。

高雄市長陳其邁說：「在立法院有關憲訴法或者是整個，憲法法庭的運作可以盡速地來恢復。」記者VS.台中市長盧秀燕說：「卓院長對財劃法不副署請問市長怎麼看。」台中市長盧秀燕被問到這一題則是快閃避談。而首都台北市依照修法後版本可望多442億，是全國增加金額最多的縣市。

台北市長蔣萬安抨擊，政院不執行修法版本，導致統籌分配款無法到位會對市府財政造成嚴重衝擊，畢竟換算下來全國以台北市人均可分到4.6萬元，反觀人口最多的新北市人均分不到2.4萬元敬陪末座，台中則分到人均2.5萬多元倒數第二，財劃法僵局持續中，中央地方面對財源分配持續角力。

