藍白版財劃法是否提覆議 卓榮泰：最後期限是27日

（中央社記者郭建伸台北25日電）外界關注政院是否對藍白14日修正的財劃法提覆議。行政院長卓榮泰今天在立法院備詢時表示，覆議的最後期限是本周四（27日），但在未來的3天當中，立院仍可以有作為，讓我們知道這部失速列車能不能停下來。

朝野針對財劃法修法不斷攻防，立法院去年底修正財劃法釋出中央財源，藍白14日再度三讀修正財劃法，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整，不過條文尚未生效。

立法院今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委李柏毅質詢指出，高雄正在興建捷運紫線、鐵路立體化等建設，中央政府必須堅強的財政才能挹注高雄，但立法院修正後的財劃法令人憂心，影響高雄明年度的計劃型補助，詢問政院是否針對11月14日三讀修正通過的財劃法提出覆議。

廣告 廣告

卓榮泰表示，立法院14日三讀修正通過的財劃法，覆議的最後期限是27日本周四，但在未來的3天當中，立法院仍可以有作為，讓我們知道這部失速列車能不能停得下來。

李柏毅指出，若依照新修正的財劃法，就等同宣告藍白封殺高雄捷運紫線。

卓榮泰解釋，依據去年通過的財劃法，必須維持一般型補助新台幣2501億元，如果比照今年，繼續維持計劃型補助款2900多億元，中央統籌分配稅款還釋出4615億元，中央政府絕對破產，還要違法編列預算，這絕對不行，因此明年計劃型補助只能降為308億元。

李柏毅表示，高雄今年就有497億元的計劃型補助，若明年全台灣計劃型補助降為300多億元，不只高捷紫線，許多軌道建設都會受影響。

卓榮泰表示，因為中央統籌分配稅款釋出4615億元，分配給22縣市，每個縣市都會多數十億元到200億元不等，希望像明年高雄減少的計劃型補助款，就由地方政府多負擔一些；若地方政府不負擔，就把工程期限往後延，雖然這兩個只能選擇其一，但都不是好方法。

卓榮泰表示，這幾天與地方政府溝通後，會計算出政院版的財劃法詳細數字，也請各位立委看一下，對各縣市是否為更合理的釋權與稅款分配。

卓榮泰也說，台北市過去拿許多中央補助蓋捷運，現在換中南部興建捷運，中央補助卻減少，這對中南部不公平，他身為台北市民，敢為此負責，而所有台北市民也不希望這樣對待全台灣民眾。（編輯：蘇龍麒）1141125