藍白版財劃法重傷高雄！ 賴瑞隆率經委會考察亞灣新創園區

[Newtalk新聞] 立委賴瑞隆今(24)日率立法院經濟委員會至高雄亞灣新創園區，實地考察AI科技產業團隊駐地狀況，並聽取交通部、經濟部與高雄市府的簡報，內容橫跨賴瑞隆協助爭取中央經費的項目及細膩的追蹤進度。賴瑞隆指出，中央、地方攜手合作加速高雄交通、經濟發展，打造南部首都讓臺灣均衡發展。

產業議題部分，由經濟部次長何晉滄率官員就亞灣發展、高軟二期、科學及科技園區開發、205兵工廠遷移、大林蒲遷村、前鎮漁港等重大建設進行報告。

賴瑞隆表示，高雄從工業重鎮轉型成半導體、數位科技重鎮。他長年爭取經費就是盼透過中央資源的挹注持續提升產業環境，增加國際企業投資誘因，同步注重傳產升級，藉此創造更多工作機會、改善南北薪資落差、培育更多人才。他說，10年前當選立委即召開第一次亞灣區產業發展策略會議，在陳菊、陳其邁市府與中央蔡英文、賴清德執政團隊的共同努力下，讓高雄的AI產業發展走在台灣前段，未來他將接續推動「亞灣3.0計畫」，為港都爭取更多發展機會。

交通議題部分則由交通部次長陳彥伯等人說明如捷運紅線延伸、黃線、高雄機場新航廈、高鐵南延高雄車站、高屏二快、國道七號、台61南延、台86向東延伸、台39高鐵橋下道路延伸線等建設。對此，賴瑞隆要求交通部應確保進度如期如實進行，同時也特別就24小時國際機場、捷運紫線等議題指示盡速研議，陳彥伯當場允諾。

另外，賴瑞隆亦針對藍白修惡《財劃法》造成高雄損失200億，一一盤點受到影響的建設。高雄市政府副秘書長王宏榮及有關局處坦言，已核定的捷運黃線、岡山路竹線、小港林園線等三項重大項目，在2026年即將面臨經費支用高峰期，然而明年度補助款缺口將達103億，嚴重衝擊高雄發展。

賴瑞隆指出，在野黨《財劃法》恐讓臺灣走回南北失衡老路。當台北捷運建設已接受中央補助完善建置，高雄等中南部城市才正要邁向關鍵發展時刻，藍白惡法致使南部資源減少，造成捷運進度延宕。他提及，高雄長期為台北承擔發電、工業發展等成本，應在財政劃分受到合理對待，呼籲朝野站在區域均衡的角度，共同支持行政院甫提出的《財劃法修正案》，重新檢討、導正錯誤，還給高雄市民基本的公平正義。

賴瑞隆最後表示，「產業是一座城市的發展大計，而交通則是支撐城市的百年建設」，兩者密不可分，他過去近十年為高雄爭取超過6000億建設，有系統的為城市擘劃產業、交通建設，未來將持續攜手市民為高雄做更多事，為大高雄生活圈與未來產業發展進行超前準備，打造更好的高雄。

考察過程中，賴瑞隆亦在駐地新創團隊介紹下，交流高雄產業智慧科技的商用經驗，雙方互動熱烈。這次考察由立委賴瑞隆邀請，經濟部次長何晉滄、交通部次長陳彥伯代表率各部會官員出席，與高雄市政府秘書長王宏榮均表達感謝賴瑞隆安排考察，為中央、地方建立良好溝通管道。

今天出席考察的官員還有經濟部新創署署長李冠志、產發署主秘陳國軒、產業園區管理局組長吳淑芳、國科會南部科學園區管理局副局長李信昌，國發會產業處副處長陳瓊華，國防部軍備局副局長王德本，農業部漁業署署長王茂城、航政司副司長盧清泉、民航局副局長方志文、鐵道局副局長劉雲生、高公局副局長彭煥儒、公路局副局長林聰利、航港局主秘饒智平、台灣港務公司總經理王派峰。

