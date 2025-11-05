藍白版《財劃法》上路後爭議待解 國民黨立院團批民進黨延宕修法罔顧承諾

（圖／翻攝自中國國民黨立法院黨團Facebook直播）





總統賴清德依法於今（114）年3月21日公布中國國民黨、台灣民眾黨攜手通過的《財政收支劃分法》修法，而財政部依新版《財劃法》提出各縣市明年度統籌分配款時，不僅出現許多縣市分配款不增反減，更出現「富者縣市越富」，與高達345億元預算被修法後法條卡住，中央及地方均無法動用等怪象。國民黨立法院黨團今（5）日召開記者會，正告民進黨政府，發不出去的345億元分配款，其中有200多億元是該給離島的補助款，呼籲行政院回歸《財劃法》統籌分配款精神，把錢發給離島。倘若行政院、民進黨團提出所謂「社福暫行條例」挪用345億元，國民黨團會幫忙修正為「擴大全國社福條例」；如果民進黨政府找不到錢發，國民黨團會幫民進黨政府在總預算找出345億元。

國民黨立院黨團書記長羅智強表示，集權集錢延宕改革，這就是民進黨對於過去20年針對《財劃法》改革的態度。民進黨現在東拆西拚，以鬥爭方式提出所謂的「暫行條例」，擺明就在欺負地方政府，劃分不同族群遂行鬥爭式修法，司馬昭之心昭然若揭。羅智強提醒民進黨，請回歸過去修正《財劃法》理念，不要再出小動作欺負地方政府。

羅智強指出，345億元發不出去的補助款，這仍屬地方經費同時包括離島。民進黨政府、立院黨團提出所謂《財劃法》的「暫行條例」，是跑到離島搶錢，再擺桌請客？羅智強認為，這是民進黨赤裸裸以擴大社福為名，對地方政府的鬥爭。羅智強說，他支持政府擴大全國社福，但不要為德不卒，用什麼「暫行條例」，難道弱勢只照顧一年就不照顧了？如果行政院送所謂「社福暫行條例」，國民黨團會幫忙修正為「擴大全國社福條例」，如果找不到錢，國民黨團會幫民進黨政府在總預算找出345億元。

羅智強表示，民進黨政府要請客，國民黨團沒意見，但不要跑到金門、馬祖、澎湖去搶錢請客，如果做不到，這就是政治鬥爭。

首席副書記長林沛祥表示，美國有隱形戰機F-35，可以隱形1小時讓雷達無法偵測；台灣有「匿蹤《財劃法》修正案」，還匿蹤兩年。林沛祥請教行政院，說好的《財劃法》修正案院版，2023年民進黨政府宣稱在研擬《財劃法》修正草案，兩年過去了，院版在哪裡？結果全民等到零進度、零草案、零承諾。

林沛祥指出，《財劃法》在民進黨政府眼中，已經淪為政治口號和空頭支票。近期，民進黨立委針對《財劃法》修法提出版本，卓榮泰院長不贊成，也不反對，隱形起來，坐實了民進黨團和行政院是貌合神離？連自己黨團的版本都不敢背書？號稱行動AI政府，在政策上呈現集體躺平、內部混亂。林沛祥也要問財政部，研擬兩年的《財劃法》版本，隱形到哪裡去了？

國民黨立院黨團正告民進黨團，不要試著用障眼法偷渡更糟糕的《財劃法》，目前得知，民進黨團要用暫時的社福支出做為分配基準，這根本就是笑話。林沛祥說，社福支出本來就有暫時性和變動性的特質，若以此為基準，無疑是懲罰量力而為、嚴守財政紀律的地方政府，反而是鼓勵亂開支票、債留子孫的地方政府。同時，這也是族群分裂政治算計，以為和社福綁在一起，就能操作階級鬥爭，扭曲成軍公教與勞工、老人與年輕人世代對立的卑劣手法。

林沛祥強調，《財劃法》修正是合理的部分恢復，讓地方政府有足夠資源發展，既不是分贓，也不是撒幣。當初民進黨政府針對勞保破產問題，說「撥補也是改革」，國民黨合理修正《財劃法》，就變成破壞財政，這豈不是雙標嗎？

國民黨團正告卓榮泰院長和財政部，地方財政缺口不會因為你們的拖延而消失，中央政府集權又集錢，把國家應有財政紀律還給人民，把地方應有的發展權利還給縣市。

副書記長陳玉珍表示，猶記得當初賴清德總統擔任台南市長時期，所謂巧婦難為無米之炊，主張要盡速修正《財劃法》，讓地方政府有更大自主財源建設地方。陳玉珍說，卓榮泰院長說「現行的版本，就是最好版本」，但事實上，未修正的版本已經無法滿足地方政府基礎建設需求，只能一再仰賴中央補助，一旦顏色不對，獲得的補助款相對較少。

陳玉珍指出，去年修法過程中，國民黨團召開多場公聽會，也邀請各縣市政府代表表達意見。反觀民進黨立委一再杯葛委員會議進行，不願進入實質討論。《財劃法》修法通過之後，民進黨立委又開始找麻煩，民進黨政府竟然把應該給地方政府的一般性補助款和計畫性補助款降低，結果中央補助地方政府的錢更少。事實上，在修法後有附帶決議，中央對於地方補助款不能低於114年度的補助金額，甚至惡意擴大解釋讓所有地方性補助款都減少；但仍獨厚綠營執政縣市。

陳玉珍指出，民進黨政府更可惡的是，把該給離島的補助款，用「社福暫行條例」包裝、請客。因此，將聯合朝野離外島立委，提出《財劃法》第十六條之一修正條文，讓離島獲得《財劃法》規定的統籌分配款項。陳玉珍也敬告民進黨政府，如果不知道怎麼去補給離島的錢，會幫民進黨政府從115年度總預算找出需要的款項。

藍委賴士葆表示，25年的《財劃法》，中央和地方分配比為6:4，精省之後變成75：25。去年好不容易通過的《財劃法》修法後，中央與地方分配66：34。賴士葆認為，如果要再修法，修正《財劃法》第十六條之一，第三項就可以解決離島財政分配問題。而行政院版的財劃法預計年底會送到立院，賴士葆預告，若以行政院版的《財劃法》修正草案重新進行修法，至少得再花5年以上。

賴士葆認為，修正後《財劃法》完全沒有問題，只要修正關於「離島條例」部分即可，其餘條文都不需要變更動。此外，當主計長陳淑姿說345億元分不掉，民進黨立委就開始提出所謂「暫行條例」，大行「紅包主義」，沒想到行政院居然跟進。賴士葆質疑，卓榮泰院長不是說立院不能增加預算，國民黨團幫軍人加薪是違憲，怎麼換成民進黨立委提出為社福、婦幼補助就不違憲、就沒有問題？

賴士葆表示，所謂發不出的345億元必須扣掉分配給離島200多億元左右，《財劃法》中的統籌分配款就是要給地方的錢，呼籲民進黨不要有政治立場，且統籌配稅款加一般補助款不得少於114年已做出的決議。財政部雖說已經給了地方4,200多億元，民進黨政府又倒扣2,600多億元，實際給地方政府僅1,500多億元左右。

賴士葆表示，民進黨政府在《財劃法》中央該給地方的部分，充滿政治算計、顏色的對待，這不僅僅是在野黨無法接受，全民也無法接受，中央有剩錢就該分配給地方，不是搞個什麼「暫行條例」，如果民進黨硬幹，國民黨團會有想法的。

