藍白版《財劃法》排擠農業縣市預算 蔡易餘攜5立委喊話「回頭是岸」

立法委員蔡易餘攜手農業縣市5位立委舉行「藍白回頭是岸！支持財劃法覆議案，讓城鄉財政取回應有的公平！」記者會。（圖／蔡易餘辦公室提供）

立法院今（5）日進行《財政收支劃分法》行政院覆議案表決，立法委員蔡易餘、陳冠廷、劉建國、陳秀寶、黃秀芳、陳素月稍早共同舉行「藍白回頭是岸！支持財劃法覆議案，讓城鄉財政取回應有的公平！」記者會，痛批藍白兩黨強行通過的版本，不僅公式發生「分母錯置」的低級錯誤，導致345億元預算無法分配，更嚴重排擠農業大縣的社福與基礎建設預算。他們呼籲藍白立委「回頭是岸」，應支持納入農地與人口加權的行政院版，別讓家鄉淪為財政二等公民。

蔡易餘指出，藍白版本修法過程荒腔走板，不但「公式錯誤」造成預算卡關，內容更充滿都市偏見。反觀行政院提出的版本，才真正體現公平正義：將「土地面積」權重從藍白版的10％大幅提升至30％，且針對農牧用地給予1.5倍加權；此外，也納入農林漁牧產值佔比10％，以及針對65歲以上長者與14歲以下幼兒人口給予1. 2倍的加權分配。蔡易餘強調，這才是真正照顧看天吃飯的農民、照顧需要長照與托育資源的偏鄉長輩。

陳冠廷表示，不能讓強勢的都會區走一百步，農業縣市卻只能走一步。農民在糧食安全與國土保育上做出巨大貢獻，這些隱形成本必須透過財政手段來平衡。劉建國則指出，依據藍白版本，新北市的社會福利補助僅微幅減少0.03％，但雲林縣的社福補助款卻將從33億元腰斬至18億元，減幅高達47％，兩者差距超過千倍。「這簡直是懲罰農業縣！」他痛批，雲林供應全台四分之一的蔬果稻米，藍白版本卻要讓雲林的弱勢照顧崩盤，完全無法接受。

陳秀寶則指出，藍白版本的財劃法完全是「重北輕南」，只顧北部都會區的利益，卻犧牲了中南部縣市的權益。將會造成中央財政缺口擴大，進而排擠到國防安全以及「0到6歲國家一起養」、私立學校學雜費補助等攸關全民權益的社福預算。

黃秀芳表示，彰化縣政府財政處已評估，若依藍白版本，彰化明年的普通統籌加上各類補助款，將比今年減少27.17億元，根本是「未蒙其利、先受其害」。陳素月直接點名國民黨籍彰化立委謝衣鳯，「明知這個版本對彰化不利，為什麼不吭聲？難道只有黨意、沒有民意？」

最後，蔡易餘帶領全體立委喊話「藍白回頭是岸」，並公開點名國民黨、民眾黨中南部農業縣市立委，包括張嘉郡、王育敏、張啓楷、謝龍介、陳菁徽等人。蔡易餘強調，行政院版本同樣釋出超過一兆元的財源下放地方，但分配指標更為公義，呼籲上述委員在表決的關鍵時刻起義來歸，支持行政院版，為自己的家鄉爭取真正的公平，不要成為拖垮農業縣財政的歷史罪人。

