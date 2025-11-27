藍白版《財劃法》窒礙難行 政院提出覆議案

《財劃法》爭議持續延燒，對於立法院三讀通過「再修版財劃法」，行政院會27日週四要提覆議案，這也是行政院長卓榮泰任內所提的第8個覆議案。

列違反舉債上限等6問題 行政院對再修正版財劃法提覆議案

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱回應，「那今（27）天這個基礎的財政憲法遭到烏龍版的惡修，遭到暴衝版的亂修，那行政院當然必須要依法來提出體制上的救濟。」

國民黨立委賴士葆表示，「他老是提覆議，變成史上最多的覆議院長，每一次覆議、每一次失敗，然後硬要撞，等到我們三讀通過了都還沒有實施，你才丟行政院的版本，行政院的版本你又算不出來。」

針對立法院去（2024）年修訂《財政收支劃分法》，因為計算公式分母錯誤導致345億元統籌款無法分配，民進黨立法院團提出「財劃法第16條之1未分配款運用暫行條例」， 主張無法分配到地方的345億元款項應該用在人民身上，包括婦女坐月子政府出10萬元、國保年金月領足8000元，以及上班族勞退自提1%，政府加送1%。

國民黨立委李彥秀認為，「我們應該想一個要用什麼樣的方式來編列，絕對不是用暫行條例，而是未來這些政策要做，不是到處找錢、到處挖錢，要做我們就好好做，長長久久的做。」

民進黨立委郭國文指出，「對於整個345億的存在與否，雙方有一些不同意見的交鋒，在這個時間點345億是存在的，不是沒有存在，因為他們修正了法案當中第3次修法這個法案，事實上目前為止還沒有生效。」

主計總處主計長陳淑姿說明，「但現在345億元，又已經有另外一個草案也通過，就是說另外一個分配，那所以這2個就會有競合。」

另外，對於藍白立委將行政院版《財劃法》修正草案暫緩列案，民進黨揚言以公投迎戰；新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕則都呼籲中央盡快公布試算金額；桃園市長張善政則建議先聚焦原則，再端出試算數字。

