藍白狂喊彈劾賴清德 王瑞德問「關鍵1題」批：一群壞蛋

政治中心／劉宇鈞報導

行政院長卓榮泰不副署藍白強修的財劃法，立法院藍白黨團今（19）日在議場前召開聯合記者會，揚言提案彈劾總統賴清德。媒體人王瑞德說，彈劾總統要立法院二分之一提案、三分之二通過，還要憲法法庭通過，「你們有三分之二嗎？」，實在是詐騙集團、一群壞蛋。

國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德已稱帝，完全不在乎民意，國會沒有辦法監督「怪獸總統」，賴比袁世凱惡質，呼籲大眾站出來推翻暴政。他們未來會到全國各地，告訴民眾賴是如何踐踏人民，不只是窮台、賣台，更把台灣民主踩在腳下。

民眾黨團總召黃國昌則稱，依憲法第72條，立法院三讀通過的法律，行政院長提起覆議而被否決，十天內總統必須要公布法律，從來沒有一位總統敢拒絕不公布三讀通過的法律。接下來將正式提案彈劾賴清德，也依立法院職權行使法啟動全院委員會審查程序，未來將在各縣市舉辦公聽會，全力阻止賴變袁世凱，中華民國憲政史上曾發生的錯誤絕不容許在台灣發生。

對此，王瑞德在臉書上發文直言，藍白驚惶失措，語無倫次、胡說八道，彈劾總統要立法院二分之一提案、三分之二通過，還要憲法法庭通過，「你們有三分之二嗎？」

王瑞德更說，最可笑的是自作孽不可活，藍白硬是通過毀憲亂政的修正案，強迫一定要9名大法官同意才能通過釋憲案，結果現在僅存8個，其中還有3個躺平，賴清德提了二次大法官名單都被藍白否決。

王瑞德強調，「死好活該！沒腦才會信藍白，無知才會任由美國人的爸爸和中國人的奴才牽著鼻子走！」；他最後痛批藍白，「詐騙集團，一群壞蛋！」。

