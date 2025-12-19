藍白狂推爭議法案！「這3人」恐是背後藏鏡操盤手

政治中心／周孟漢報導



國民黨、民眾黨近期持續聯手，頻頻猛推高爭議法案，包括財劃法修法、反年金改革、助理費除罪化等。對此，資深媒體人吳崑玉火大點名「這3人」，認為這幾人正是實際控制這一切，卻沒在檯面上列名的藏鏡人，且幾人試圖創造一個「新階級」，痛批「在這個階級結構裡的人，可以壓制一切，大殺四方，貪得無厭」，若有任何違法亂紀行為，「乾脆修掉法律，撤除邊界，沒有法律就沒有違法」。









行政院長卓榮泰不副署財劃法，遭藍白移請監院彈劾。（圖／民視新聞）

吳崑玉認為，藍白正在聯手打造一個無限掠奪的「新階級」，指出高虹安案二審無罪判決，陳玉珍連提立委助理費除罪、地方議員助理費除罪兩法案，立院法制局出報告、出公文、擬法案協助民代貪污助理費除罪，將助理費視為補貼民代薪資的私款，正副議長聯誼會不斷遊說貪污助理費除罪，「這些事件檯面上看似出自不同單位，其實檯面下串成一氣，而串通各單位的下水道，就是立法院的法制局。實際控制這一切，卻沒在檯面上列名的，還有立法院長韓國瑜，秘書長周萬來，國民黨黨團總召傅崐萁」。



吳崑玉指出，去年的國會擴權法案，曾企圖把民間企業與一般人民，都列為國會議員可以調查偵訊的對象，後來被憲法法庭擋下。於是到年底，藍白乾脆提個《憲訴法》，又連續全面否決大法官任命，實質廢掉憲法法庭。《財劃法》則企圖把中央政府的預算剝去大半，讓多數為藍營首長執政的地方政府肥到流油，讓行政院長既沒錢也沒人可以做事，地方政府卻可以任意發錢，政策買票。





吳崑玉點名立法院秘書長周萬來（左）、立法院長韓國瑜（中）、國民黨黨團總召傅崐萁（右）。（圖／民視新聞網）





吳崑玉認為，這些離譜法案原本看似只是立法院想要擴權獨大，一院壓四院兼癱瘓總統府，但當助理費案與高虹安案判決出來，把這些事串起來看，才會發現各個個案並非個案，而是一整套方案，意在創造一個「新階級」。以獨大的立法院為核心，地方縣市首長與議員、樁腳為通路，串連起支持己方的行政官僚，甚至高院法官，為違法亂紀、邏輯不通的政策及行為提供解釋與掩護，弄到「有罪卻沒事」。再透過媒體與網紅、群組與抖音等通路形塑輿論，進行辯護，講到「歪理也是理」，鞏固支持群眾。





「在這個階級結構裡的人，可以壓制一切，大殺四方，貪得無厭，所有過手的錢都是我的，政府的預算要撥進我的系統，連助理費我都要吃乾抹淨，剝削殆盡。而且自己若有任何違法亂紀行為，乾脆修掉法律，撤除邊界，沒有法律就沒有違法。撤不掉法律，那就消滅罰則，或影響判決，減輕刑度」。吳崑玉解釋，「就是新階級想幹什麼就幹什麼，想弄死誰就弄死誰，想吃掉哪家公司哪個人的錢就吃下去，然後沒有任何法律可以辦，一切都是『說法』問題。只要哄得住選民，唬得住反對者，老子愛怎樣就怎樣，權力無限大，責任無限小，這就是陳玉珍那句『僅只需對選民負政治責任』的真義」。

資深媒體人吳崑玉表示「新階級想幹什麼就幹什麼，想弄死誰就弄死誰，想吃掉哪家公司哪個人的錢就吃下去，然後沒有任何法律可以辦」。（圖／吳崑玉臉書）





吳崑玉指出，這不是傳統的政黨對決，而是在整個社會結構中，硬生生橫向切出一條權貴階層，上半部是立委，下半部是地方議員，地方縣市首長則看他是不是我們的人。這個階級是由其公職身份決定的，類似「貴族」，所以「刑不上大夫，禮不下庶人」，痛批部分立委，「自認與助理或領薪水工作的草民們不一樣，他們永遠高人一等」。



最後，吳崑玉點出結論，「我們不止要提防堵截藍白在各種議題上的逆向騷操作，更須看懂他們這些操作背後的一貫邏輯，而不只是隻字片語的在字面上爭辯。他們早已自認是個身份地位不等同於一般人類的權貴新階級，所以柯文哲才會成天嗆『你們居然敢法辦第三大黨黨主席？敢關押總統候選人？』高虹安案的無罪判決，更讓無數因貪污助理費涉案的立委與議員們，吃了一顆定心丸，起碼先有了個判例，接下來只需再撤除法條」。

吳崑玉感嘆，高虹安案的無罪判決，讓無數因貪污助理費涉案的立委與議員們，吃了一顆定心丸。（圖／民視新聞網）





文章最後，吳崑玉感嘆，「當行為不再有法律可以約束，欺男霸女，掠奪剝削也就沒人能管得住，一個新貴族階級的保護罩便已完成，從此便可各憑本事，肆意搶奪，誰也攔不住他們，誰也躲不掉他們」，喊話大眾「每個人都該好好的問問自己，你願意被這群新階級權貴所統治嗎？你甘願當個只能被割的韭菜，還是隻自願被吃的豬？民主社會，請你自己作出決定」。









