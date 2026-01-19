藍白狂推錢坑法案 掏空國庫上看2.3兆

民眾上街抗議白藍修法。(劉祐龍攝影)

本屆立法院藍白陣營接連提出多項被質疑破壞財政紀律的修法與特別條例，相關經費加總上看2.3兆元，引發行政部門、公民團體與執政黨強烈反彈。公民監督國會聯盟痛批，國民黨與民眾黨未經完整財源評估與行政協商，頻推「無底洞」錢坑法案，形同掏空國庫，恐將台灣財政拖入深淵。





行政院指出，藍白主導的爭議法案包括修惡《財政收支劃分法》，將4165億元自中央移轉地方；停砍公教年金，致退撫基金十年須增補6970億元；國民黨版老農津貼較政院版每年多支出317.5億元；以及日前通過的眷改條例，恐使政府增加逾2000億元以上支出。此外，修正黨產條例亦被黨產會示警，恐導致逾400億元不當黨產無法收歸國有。





行政院發言人李慧芝批評，在野黨一方面要求政院自行刪減總預算，另一方面卻不斷加碼支出，已嚴重違反憲政分權與預算法制。若持續無視國家財政承擔能力，勢必排擠重大政策推動，衝擊長期發展。





民進黨政策會執行長、立委吳思瑤則直言，這是「史上最違法、違憲的立法院」，在野黨拿國家的錢綁自己的樁、買自己的票、肥自己的黨，核心目的在於弱化中央政府、強化特定利害關係人。





她強調，民進黨團已透過行政、司法雙管齊下，對多項破壞財政紀律的修法提出釋憲，盼憲法法庭撥亂反正，為失控的財政支出踩下剎車。