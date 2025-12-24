藍白狂擋國安法案767次！許美華轟：被「抹紅」剛好而已

國防特別條例立院程序委員會，召委翁曉玲主持。李政龍攝



國民黨翁曉玲、林思銘等7名立委上週末突然訪問廈門，遭質疑赴中「接旨」，翁曉玲回台後擔任國防特別條例立院程序委員會召委，會中藍白黨團持續利用優勢人數，擋下國防特別預算、立委赴中需申報的國安法案和《財劃法》政院版本，引發輿論譁然。對此，反紫光奇遊團成員許美華痛批，藍白立委盡做這種「賣台弱台」的爛事，被抹紅真的剛好而已。

許美華23日晚間在臉書發文表示：「藍白立委真的不要一直靠北被別人抹紅！說你們是紅的，真的只是剛好而已！」她談到，就在翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、邱若華、呂玉玲及涂權吉七位藍委，在上週末被發現偷偷跑去中國，引起輿論譁然之後，「果不其然繼續執行國台辦交付任務」。

廣告 廣告

許美華列出截至23日的最新統計，包括8年1.25兆國防特別預算被擋4次、行政院版《財劃法》被擋5次、「立委赴中國需申報」國安法案被擋767次，他向藍委喊話：「你們看看自己，盡做這種賣台弱台的爛事，不須要別人抹紅，藍白背後的顏色根本就是紅的吧？！」

許美華直言，其實，藍白立委要撇清被抹紅疑慮很簡單，只要願意通過國安法案、好好審查國防預算就可以了，「但是藍白立委偏偏反其道而行，到底是收了錢？還是吃甜點小辮子被抓到？還是真心想做中國人、因此不惜一切要為祖國賣命？總有原因吧？自己選一個吧！」

許美華說，過去幾個月，連美國AIT都跳下來跟藍白溝通，幫忙推包括「台灣之盾」、加強台灣防衛韌性的國防特別預算，「但是，到今天為止，顯然藍白還在硬擋，而且是完全不願討論的蠻橫態度，弱化台灣國防意圖路人皆知。」

許美華批評藍白立委行徑惡劣，不僅繼續利用優勢人數，在程序委員會就擋下國防特別預算、立委赴中需申報的國安法案和《財劃法》政院版本。在程序委員會投票時，雙方9:9平手，主席翁曉玲投下反對票，繼續在第一關程序委員會，就擋下對台灣國安、國防的重要法案。

許美華列出投下反對票的9+1位藍白立委名單，包括國民黨立委翁曉玲、陳永康、羅智強、林沛祥、涂權吉、林倩綺、盧縣一、葛如鈞、陳菁徽；民眾黨立委劉書彬。他強調，這個9+1名單中，雖然只有一位白黨立委，但一起譴責民眾黨絕對沒有冤枉。因為，最近藍白聯手擋重要法案，幾乎都是派白營立委出來提案，而民眾黨也願意乖乖聽話配合，充當弱化台灣國防國安的幫兇，當天負責提出「暫緩列案」的立委，就是民眾黨劉書彬。

許美華強調，最後還是要再次呼籲：「請執政黨行政團隊和各級民代，趕快下鄉宣講行動，跟選民面對面溝通說明藍白立委的惡行，為什麼行政權需要硬起來對抗。」他談到，最近各種民調都顯示，台灣有超過半數、甚至更高的比例選民支持增加國防預算、強化台灣的防衛戰力，但是，很多人都不知道藍白立委正在國會破壞、弱化台灣的防衛體系。因此，讓各地基層民眾知道立法院正在發生什麼事，非常重要！

許美華說，執政黨應用面對大選的規格，規劃行政團隊各部門官員、還有地方立委、議員，開始接力下鄉宣講。國防預算被刪，國防軍事單位最清楚後果，就由國防相關官員下鄉去控訴藍白立委惡行；教育經費被刪，就由教育部官員去宣講受波及效應；年改被阻擋會影響什麼、健保衛生長照房租補貼福利被刪預算會影響誰，也拜託相關單位行政官員，自己站出來去跟台灣選民溝通。

許美華呼籲，行政官員、各級民代，一波接一波的大聲去宣講，自然會有很多選民幫忙把聲音傳出去。爭取更多台灣人跟執政團隊站在一起，守護我們的家園，這件事，公民自發力量有其極限，需要政府、政黨資源用力做下去，「這是關乎台灣未來的大事，真的拜託執政黨行政團隊和民代了！」

更多太報報導

絕不容許「台灣有事」 日本前法務大臣鈴木馨祐：日本將竭盡所能協助防範

藍白聯手四度封殺國防特別條例 政院籲儘速審查、切勿延宕重大政策

柯文哲「請纓住南部」成真？檢察官、法官都點頭解除「限居令」 他笑開懷