藍白狂擋總預算！黃國昌點名賴清德「單挑辯論」 他轟：迷戀超越謝龍介

政治中心／彭淇昀報導

藍白持續杯葛中央總預算，已是第八度遭到阻擋，行政院長卓榮泰21日要求與立法院就總預算進行直接辯論，讓人民來公決，而不是由立法院挑三揀四。作家何穎怡諷刺道，「黃國昌對賴清德的迷戀已經遠遠超越謝龍介」。

何穎怡諷刺，針對總預算辯論，黃國昌立刻顯現他「越級打怪」的習慣，要單挑賴清德。

何穎怡在臉書發文表示，針對總預算辯論，國民黨不但要三長對三長，傅崐萁、羅智強、林沛祥對卓榮泰、鄭麗君、張惇涵，想被電爆，還要電視轉播，但是這還不夠好笑，「黃國昌立刻顯現他『越級打怪』的習慣，要單挑賴清德電視辯論」。

何穎怡開酸，「我是很不願意說啦，但是黃國昌對賴清德的迷戀已經遠遠超越謝龍介」，總預算是行政院對立法院，關總統啥事，憲法沒讀嗎？何況光是賴清德不噴麥就爆贏好嗎。

何穎怡直呼，幸好再過幾天他就滾出立法院，結束這場漫長的「單相思鬧劇」。

