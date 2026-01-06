即時中心／潘柏廷報導

行政院去年（2025）11月27日，在院會通過1.25兆的「國防特別條例」並函送立法院審查，但藍白立委在立法院程序委員會，截至今（6）日為止已經6度遭擋下，使得該條例無法排入院會議程。對此，日本維新會中國裔參議員石平下午受訪則強調，針對台灣內政問題不便說過多的發言，但是他堅決支持台灣增強國防力量。

身為日本參議員的石平，因其挺台、關心新疆西藏等言論，被中國祭出禁止入境的制裁；不過，石平則接受接受印太智庫邀請訪台，並在今日上午搭乘飛機抵達台北松山機場，他受訪就喊話，自己到台灣就證明台灣絕對不是中國的一部分。

廣告 廣告

隨後他下午抵達日台交流協會，要去會見駐台代表，在活動前接受媒體聯訪；記者提問，因為在台灣近期包含像軍購以及「國防自主」議題上大家討論非常熱烈，而現在還有1.25兆的國防特別預算要去做通過跟討論，「您會支持台灣也應該要做到這種國防自主嗎？」。

對此石平回應「對台灣的內政問題，我也不是很清楚，不便說過多的發言，但是我堅決支持台灣增強國防力量」。

石平認為，這不僅是台灣，對於日本來說也是一個非常重要的課題，「現在我擔任日本國會議員，這個月下旬日本的通常國會（定期國會）就會召開，很多議員也準備在通常國會上，把日本怎麼加強國防力量的議題提出來，並紮紮實實地增強國防力量，怎麼去保衛自己的國家；這點對我們日本是一個課題，對台灣也是同樣的課題」。





原文出處：快新聞／藍白狂擋軍購之際 日本參議員石平：堅決支持台灣增強國防力量

更多民視新聞報導

中裔日本參議員石平遭中國禁止入境 今抵松山機場高呼「台灣就是獨立國家」

日參議員石平今訪台！台灣基進：該譴責的是中國專制政權

國民黨快看！中裔日議員石平示警：和共產黨打交道一定要小心

