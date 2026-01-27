藍白狂擋軍購！傳中共點頭下週一北京舉行論壇 林倩綺：決定與中共無關

記者詹宜庭／台北報導

林倩綺回應藍白阻擋1.25兆元國防特別條例。（圖／記者詹宜庭攝影）

立法院程序委員會將對周五院會議程進行討論，藍白立委在人數優勢下，數度封殺1.25兆元國防特別條例。有媒體報導，若藍營這個會期擋下對美軍購的國防特別條例草案付委審查，北京願意安排在2月2日至2月4日同國民黨的代表團在北京舉行論壇。對此，在程序委員會中的國民黨立委林倩綺今（27日）表示，程序委員會會針對每個案子做最佳排案決定，而藍白所做的任何決定絕對與中共無關。

林倩綺表示，針對國防預算中有疑慮的部分，三黨都希望中華民國的國防能夠更好，但最重要的是，不能在出賣國家的情況下，糊里糊塗地讓預算草率通過。各方都有各自的說法，但大家的出發點都是以中華民國為最優先的考量。討論當然可以，但大家都是為了中華民國的國防盡最大努力。

林倩綺指出，程序委員會針對每個案子做最佳排案決定，藍白所做的任何決定，絕對與中共無關，仍是依照整體程序、人民的最大利益，以及法案的重要性來做排序，這就是他們在程序委員會中最核心的職責。

