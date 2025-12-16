藍白狂罵政院不副署是獨裁！律師：轉移不敢倒閣的心虛

卓榮泰不副署財劃法，並加註意見。 圖：翻攝自卓榮泰臉書

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨在立法院強推的《財政收支劃分法》修法，行政院長卓榮泰15日宣布，將依《憲法》第37條規定，決定該修法案不予副署，藍白怒罵獨裁違憲。律師黃帝穎今（16）日表示，藍白狂罵閣揆違憲獨裁叫囂上街抗議都是打假球，轉移不敢倒閣的心虛；民代貪污助理費除罪法案比照辦理，任何「違憲惡法」不副署就不生效，避免傷害人民、傷害國家、傷害憲法

黃帝穎指出，行政院長卓榮泰在「捍衛憲政秩序」記者會表示，財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論之民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將依據憲法不予副署，捍衛憲政秩序；國民黨立委狂罵獨裁、違憲，民眾黨主席黃國昌更叫囂要上街抗議，明顯為藍白心虛不敢倒閣「轉移焦點」，誆騙藍白支持者都不懂憲法。

廣告 廣告

黃帝穎質問，藍白罵那麼多，就一句話，敢不敢回歸憲法提出倒閣？藍白自稱六成民意卻心虛不敢倒閣。

黃帝穎指出，藍白回歸憲法常軌，如果真的認為閣揆「不副署」是獨裁、是違憲、是六成民意反對，就應依據憲法增修條文提起「不信任案」，藍白過半就可以讓行政院長下台。

黃帝穎認為，藍白狂噴口水謾罵違憲、叫囂上街抗議，無法發生「不信任案」的閣揆去職法律效果，這就是「打假球」。藍白過半可輕易倒閣，但若不敢倒閣，即證明閣揆「不副署」違憲惡法具憲法正當性。

黃帝穎指出，依據「憲法增修條文」第3條第2項第3款，立院有權對行政院長提出不信任案，但立法院如果不敢對閣揆提出不信任案，即代表行政院「守護民主憲政」的不副署具有憲法正當性，符合憲法忠誠義務。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

立院與政院已卡死 黃暐瀚：朝野僵局暫時無解

閣揆拒副署財劃法 林濁水痛批「太怪了」、質疑「護憲」