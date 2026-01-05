藍白率退休警消提告賴政府！吳宗憲喊「律師費我扛」 黃國昌已找好律師團

朝野因《警察人員人事條例》修正案陷入預算爭議，國民黨立委吳宗憲今（5）日在臉書宣布，將率退休警消提起「給付之訴」，並喊話「相關團體訴訟的律師費我來負責」；民眾黨也發文表示，黨主席黃國昌已經幫大家找好律師團，準備協助警消打團體訴訟。

吳宗憲表示，他今日在宜蘭縣議會，和將近30位來自宜蘭、花蓮的退休警察面對面座談，聽他們親口說出「退休金被短發」的委屈與憤怒，「我們要的很簡單，政府守法，欠債還錢。」

吳宗憲說，修法三讀通過、總統公布施行後，銓敘部也依新法發出退休金審定函，明白算出每個人依新制應領的金額，代表「公法上請求權」早已成立，賴政府卻以「預算沒編好」、「釋憲還在走」為由，把原本應該入帳的差額扣住不發。

吳宗憲強調，「律師費我來扛」，既然銓敘部已承認有請求權，唯一的路就是提起「給付之訴」，相關團體訴訟的律師委任費，由他來負責。他會協調專業律師團隊協助提告，在立法院也會持續監督；國家不能「有事就找警察」，輪到警察依法請領退休待遇時，卻被一句「預算未編」擋在門外。

民眾黨則在臉書表示，基層警力被爆量詐騙搞得人仰馬翻，各縣市警察人力不足、勤務吃緊；民進黨口口聲聲說關心警消，卻不同意消防員組工會，總是今日公祭明日忘記。更誇張的，連去年立法院三讀通過提升警消退休待遇的《警察人員人事條例》，行政院提出覆議被否決後，預算還是說不編就不編。

民眾黨說，法案通過後，銓敘部已經在年底對退休警消重新計算並發出年資審定函；也就是說，面對政府違法濫紀，退休警消已經實質取得公法上的債權。「面對國家帶頭欠錢的行為，民眾黨主席黃國昌已經幫大家找好律師團，準備協助警消打團體訴訟。」

