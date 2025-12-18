藍白用彈劾反制不副署 卓榮泰回應「證明2件事」 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

針對行政院不副署再修版《財劃法》，藍白今（18）日在立法院司委會提案，向監察院彈劾行政院長卓榮泰，民眾黨立委黃國昌更預告要彈劾總統賴清德。對此，卓榮泰表示，這證明兩件事，憲政機關維持運作的必要性，以及沒有人能獨裁，希望一切能回到憲政體制下好好談。

卓榮泰今日下午出席「2025年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮。他會前受訪回應指出，行政院引用《憲法》第37條規定，啟動權利的真正目的，是要所有議題都回到憲政機制裡面談，所以今天也證明兩件事情。

卓榮泰說，第一件，監察院在今年初雖然預算被大幅刪減跟凍結，但至少沒有像大法官會議一樣被整個喪失功能，證明了維持憲政機關的運作的必要性，所以這樣是對的。

卓榮泰進一步表示，第二，沒有人可以獨裁，只要有任何憲政機制都可以引用，他也願意面對；最重要的是，如果大家從此能在中華民國《憲法》體制裡，好好地運用、好好來談，總會談出一條在憲政體制之下，國家應該走的正常道路。

照片來源：行政院提供

