藍白發動彈劾賴清德 憲法規定流程一次看懂

▲藍白發動彈劾總統賴清德，不過要經立法院決議，聲請大法官審理，難度很高。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，行政院長卓榮泰15日開記者會宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例，總統賴清德也支持。民眾黨立院黨團總召黃國昌嗆，將提案彈劾賴清德。不過立法院彈劾總統，門檻不低，要成案機會並不高。

根據《憲法》增修條文規定，「立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理。」

廣告 廣告

再根據《立法院職權行使法》，「彈劾總統或副總統，須經全體立法委員二分之一以上提議，以書面詳列彈劾事由，交由程序委員會編列議程提報院會，並不經討論，交付全院委員會審查。全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。」

目前立委113席，藍白立委62席，不到55%，雖能過提案門檻，但要通過三分之二門檻，幾乎不可能；此外，目前大法官人數不足，即使聲請大法官審理，也無法審理。即使如此，藍白仍要提案彈劾，重點在於成案後，可以邀請被彈劾人到立法院說明，屆時賴清德是否現身立院，將是另一關注焦點。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

不滿藍白惡意扭曲潘孟安答詢 吳思瑤：卓榮泰不副署無關打臉總統

政院釀憲政僵局？綠委：關鍵在藍白強修《憲訴法》才癱瘓憲法法庭

政院不副署財劃法！張惇涵：若立院願意理性討論 卓榮泰不會這樣