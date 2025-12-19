藍白發起彈劾總統！瞎扯「清德宗」獨裁：阻止賴清德變成袁世凱
記者楊士誼／台北報導
國民黨、民眾黨全體立委今（19）日在立法院召開記者會，宣布提案彈劾總統賴清德，並將在全國各地舉辦公聽會向民眾說明，現場更立起P圖將總統變成袁世凱的畫像。國民黨團總召傅崐萁痛批，賴清德宣布獨裁，在「清德宗」元年正式登基，更是踐踏人民、賣台、窮台；民眾黨團總召黃國昌稱，國家不需任何人以安定之名，讓總統自詡大法官以踐踏法律，更喊出阻止賴清德變成袁世凱，不讓錯誤再次發生。
傅崐萁表示，曾經是亞洲第一個民主共和國的中華民國，為了民主發展，先烈前仆後繼讓民主在中華民國正式生根，21世紀卻發生人民選出的少數總統宣布獨裁，宣布改變國家體制、宣布「清德宗」元年正式登基為中華民國皇帝，更廢掉民意選出來的國會，竟然不執行國會通過的法律案，並由「大秘書」卓榮泰不副署、不公告、不執行國會通過的法律案。傅崐萁稱，這是毀憲憲政、毀壞民主、踐踏台灣人民的行為。
傅崐萁痛批，賴清德已經稱帝，不在乎民意，國會沒有辦法監督「怪獸總統」。他稱，賴清德正式稱帝「比袁世凱惡質」，他也呼籲，面對暴力、專制的「賴清德皇帝」，必須勇敢站出來推翻暴政。因此從今天發起史上第一次的彈劾總統，未來也會到全國各地，告訴民眾「清德宗」如何踐踏人民，不只是窮台、賣台，更把台灣民主踩在腳下。傅崐萁更表示，要推翻「賴清德暴政」，台灣不容許有袁世凱。
黃國昌表示，民眾黨8席立委跟國民黨全體立委站在議場前，要用最誠懇、沉重的心情宣布依照憲法規定啟動彈劾賴清德的程序，沒有黨派之分、顏色之別。黃國昌稱，依照憲法第72條，立法院三讀通過的法律，行政院長提起覆議而被否決，十天內總統必須要公布法律，「從來沒有一位總統敢拒絕不公布三讀通過的法律。如果藉由不公布法律，使國會三讀通過的法律形容具文，我們的民主自此崩壞」。黃國昌續稱，國家不需任何人以安定之名，讓總統自詡大法官以踐踏法律，台灣從來沒有、不應該有行政、立法、司法集於一權的帝制。
黃國昌稱，即使是賴清德支持者，「懇求你想一想，如果如果今天換了總統，你會不會認可總統未來有樣學樣，跟賴清德一樣，透過拒絕公布法律，癱瘓立法？全世界有哪一個國家，賦予總統這樣的權力？」他表示，接下來將正式提案彈劾賴清德，也依照立法院職權行使法立刻啟動「全院委員會審查程序」，賴清德總統也應在委員會上清楚說明，憲法什麼時候賦予這權力？黃國昌也表示，將在全國各縣市舉辦公聽會，向每個選民報告此事，更要阻止賴清德變成袁世凱，中華民國憲政史上曾經發生的錯誤絕對不容許在台灣發生。
