賴卓政府已下定決心跟藍白硬槓到底，不僅以行政院長不副署的形式開憲政先例，現在司法院又以5人決議的形式，直接宣布立法院通過的《憲訴法》修正條文違憲，讓藍白占多數的立法院白忙一場。

民進黨人還放言讓藍白提倒閣，因為他們看透國民黨和民眾黨不會提，民眾黨怕重新選舉會丟一半席次，而國民黨也禁不起重新選舉的鉅額開銷。如此一來，藍白就失去了憲政體制內的一切制衡手段，即便是現在要搞的彈劾賴清德，其實也注定不會成案，畢竟藍白並沒有立法院的2/3席次，而且以現在司法的蠻幹風格，也同樣注定了在司法院的失敗結局。

藍白接下來能做的頂多就是在預算案及特別軍事採購預算上杯葛，但藍白的困境不僅存在於台灣內部，另外的挑戰還來自美國。AIT尤其是谷立言並非川普政府任命，面對軍購議題他有著不能輸的壓力，於是我們看到早在今年8月他就主動拜會國民黨立委及黃國昌，討論的當然是台美的防務合作問題，鄭麗文當選國民黨主席之後，谷立言又在第一時間前往拜會，其目的不言自明。但谷立言顯然知道單純的溝通並不保險，在朱立倫已經卸任黨職之後，谷朱會也粉墨登場，這讓人不得不聯想到谷立言想要得到朱立倫的背書，以換取朱系立委在預算案上的支持。如此一來，國民黨就有分裂的風險，更何況民眾黨也並非鐵板一塊，考量柯文哲的官司，白營也有妥協換輕判的強烈動機。

當然，藍白也並非完全無計可施。既然美方有如此強烈的軍售壓力，那麼藍白也同樣可以將之轉化為要求美方向賴清德施壓的動力。畢竟藍白本質上也並沒有阻擋軍購的堅強意志，很大程度上也是象徵性的反對。只要他們能夠說服美方，如今的僵局其實來自於執政黨，那麼解鈴還須繫鈴人，AIT應該將遊說的主要精力放在與賴清德的溝通上，或許賴清德會在壓力之下轉變其硬幹到底的行事作風。

可惜這很大程度也是天方夜譚，美國一般沒有直接介入台灣內部紛爭的慣例，而且賴清德其實也明白，只要他堅持硬幹到底，藍白根本沒有反制能力。某種程度上也可以說，賴清德也並沒有以武謀獨的「誠意」，他也並非真的關心軍事預算的通過，他所做的一切只不過是通過升高衝突來換取基本盤的鞏固，以及自身施政的暢通無阻。只要滿足這一目標，即便是谷立言的政治前途也可以拿來「犧牲」。

如此一來，藍白能出的牌就更為有限，學當年的民進黨進行體制外的抗爭，並非國民黨所擅長，而且民間社會是否已經足以形成反賴的氛圍，這也要打上大大的問號。另外，民眾黨也即將迎來立委輪換，新一輪的權力洗牌勢必也要衝擊他們的戰力。這也難怪民進黨會看破藍白的手腳而為所欲為。到底要如何破除這一系列困境，無疑是藍白政治人物們的嚴肅課題。