藍白監院提彈劾 隔條馬路卓榮泰開會「拼經濟」：這才對國家最有幫助

行政院長卓榮泰召開經發會二次會議，會前受訪回應遭在野黨陳請監察院彈劾一事。（圖片來源／行政院提供）

在野黨立委本（23）日集結監察院陳請彈劾行政院長卓榮泰，同一時間，卓榮泰則是在行政院召開「行政院經濟發展委員會」第二次顧問會議「包容成長」分組會議，兩者相隔僅一條忠孝東路，形成拼政治與拼經濟的鮮明對比。

隔一條忠孝東路，拼政治與拼經濟兩樣情

因不滿行政院長卓榮泰「不副署」藍白再修版財劃法，國民黨立委翁曉玲本日率藍白在野黨立委赴監察院提出陳情，要求監察院彈劾卓榮泰，並聲稱要「懲治國賊、捍衛法治」。

相隔一條忠孝東路，監察院對面的行政院，卓榮泰則是召開「行政院經濟發展委員會」第二次顧問會議「包容成長」分組會議，形成拼政治與拼經濟的鮮明對比。

卓榮泰：召開經發會才是對國家最有幫助

針對遭到陳請彈劾，卓榮泰本日簡短受訪表示，經發會是行政院最重要的一個經濟政策的平臺，而且邀請顧問來，是我們跟民間、產業、社會界最重要的溝通，今天一整天這件事情才是對國家最有幫助、真正該辦的事情，我們努力往國家往好的方向進步。

據行政院規劃，本日「包容成長」分組會議，將聚焦中小微企業多元發展、青年多元發展，及擴大內需的都更、危老重建、觀光發展等，攸關民生經濟發展的重要議題；同時，也會將今年經濟發展和明年度預估的經濟成長預測綜合整理討論。

常態化推動都市更新、目標明年9百萬國際旅客

本次會議中，擴大內需方面，主要切分兩大領域，分別是硬體面的都市更新及危老重建，以及軟體面的觀光產業提升。針對都市更新及危老重建，行政院指出，面對國內屋齡30年以上老屋占比過半，內政部已擬定「危老條例」2.0修正草案，將納入修繕機制，強化住宅更新並刪除施行期限改為常態化推動，同時也善用容積制度的取得更多社宅，增加公益性。

推動台灣觀光部分，行政院指出，交通部明年設定9百萬人次國際旅客目標，並期望有更多國際重遊客回訪台灣，並擬定2026年度5大國旅優惠方案，鼓勵民眾多在平日出遊、削弱離尖峰的差距，以及搭配演唱會經濟放大國內旅遊市場效益。

綠委譏：要廢監院又要監院彈劾「非常有趣」

針對在野黨立委赴監察院陳請彈劾卓榮泰，立法院民進黨團書記長陳培瑜譏諷：民眾黨團總召黃國昌非常有趣，因為黃國昌2025年6月13日提案修憲廢除監察院，當時黃國昌還非常得意的說「已經達到29人的連署門檻」。

陳培瑜因此抨擊，黃國昌說要廢監院也發起行動，但現在又要去監察院彈劾卓榮泰，真的不知道黃國昌怎麼看待監察院，因此她呼籲黃國昌「應該要和支持者說清楚，到底監察院在他們心目中有沒有公正性，有沒有適合審理相關案件」。

