藍白真惹怒美國？續擋軍購案 賴清德認了：台灣可能跌出優先名單

即時中心／高睿鴻報導

面對中國日益膨脹的武統野心，總統賴清德及行政團隊，近期推出400億美元（約台幣1.25兆）軍購預算提案，盼用來強化台灣國防；豈料，在野黨竟堅決反對，如今不僅10度封殺國防特別預算條例，甚至還拒絕交付委員會審查。為此，賴總統今（11）早登高一呼，直言「國家防衛不能等、安全不能等、對國軍子弟兵的支持更不能再等！」；並表示，提升國防支出、加大安全投資，已是當今民主友盟國家的共同趨勢。

賴清德表示，現今國際間已有高度共識，認為台海和平穩定，就是全球安全與繁榮不可或缺的要素。他指出，面對中國軍事威脅持續擴大，印太區域國家都在增加國防預算，包括日本，今（2026）年編列國防預算1.28兆台幣、韓國1.4兆、連菲律賓都增加，台灣也不能例外，因此政府近期也推出特別預算，為期8年、斥資1.25兆台幣。

尤其，身為國際社會負責任的一員，賴清德續指，台灣致力於維護區域和平穩定；「我們提升國防預算、維護國家安全，絕對不是挑釁，而是展現自我防衛的決心、為確保世界安全而努力」，他說。總統也表示，這樣的方向受到國際社會高度支持，而面對日益複雜的區域情況，國軍弟兄姐妹最迫切的事情，就是獲得最先進、最精良的武器裝備。

賴清德認為，只有引入最先進、最精良的武器裝備，才能守護台澎金馬、確保國人的生命財產安全。為此，在國防部專業規畫之下，提出為期8年的國防特別預算，從7大類著手，持續強化國軍現代化作戰能力、以及不對稱作戰能力，落實新訓練、新思維、新裝備、新科技的建軍精神。他強調說，提升國防支出、加大安全投資，就是民主友盟國家的共同趨勢。

「這也使得美國等主要軍備供應國，當前產能早已排滿」，賴清德說。因此，他也要感謝美國政府對台灣的支持，特別對我國發出報價單；同時，台灣也宣示自我防衛的決心，獲得美國白宮、參眾議院跨黨派議員的公開支持。但現在，賴清德無奈表示，相關預算遲未通過，除了可能讓台灣被丟出優先名單、延宕關鍵武器裝備交付，更將讓國際社會，質疑台灣守護自己國家的決心。

因此賴清德說：「身為總統、也是三軍統帥，我有責任、更有義務向全體國人說明清楚，這些延宕所帶來的急迫與風險」。

