藍白砍公視董事延任規定 黨團協商火速破局交院會處理

《公共電視法》修正案今（18日）召集黨團協商，僅僅5分鐘就未達共識，協商破局，主持協商的民眾黨立院黨團總召黃國昌說，將交由明日院會加以處理。（資料照／董孟航攝）

國民黨、民眾黨立院黨團均推動《公共電視法》修正案，讓公視董事無法無限期延任，綠營認為這是藍白要聯手關掉公視。全案今（18日）召集黨團協商，但僅僅5分鐘就未達共識，協商破局，主持協商的民眾黨立院黨團總召黃國昌說，將交由明日院會加以處理。

民眾黨團所提出之修法版本，是將現行「董事任期屆滿未及改聘時，延長其職務至新聘董事就任時為止」規定刪除，並回溯至今年5月20日施行。

國民黨立委羅智強、翁曉玲所推動的版本，則是新增「未於任期屆滿六個月前提名」、「提名經審查委員會否決，未於一個月內再行提名」等例外；若是在後者情形下，已延長職務者，自補提期限屆滿翌日起解任，而若違反前述例外，延長職務之董事則需解任。

民眾黨立院黨團總召黃國昌今主持朝野協商，國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥代表羅智強出席，表明支持民眾黨版本。不過，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表明，不認民眾黨團提案，也不認為協商會有結果，隨後與黨團書記長陳培瑜一同離席。

短短5分鐘左右協商就破局，黃國昌隨後表示，今天協商無法獲得共識，因此接下來依《立法院職權行使法》相關規定，全案交由院會處理。



