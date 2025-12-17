藍白砍「公視董事延任條款」！林宜瑾轟在野黨噁爛：就是黑就是紅

記者楊士誼／台北報導

藍白日前推出「公共電視法第16及第49條」修正案，將公視董事任期屆滿但未及改聘時，延長其職務至新聘董事就任的條款，加上如「未於任期屆滿六個月前提名」等特定例外，或逕自刪除該條款。（圖／翻攝自Google Map）

藍白立委日前推出「公共電視法第16及第49條」修正案，將公視董事任期屆滿但未及改聘時，延長其職務至新聘董事就任的條款，加上如「未於任期屆滿六個月前提名」等特定例外，藍白兩黨的草案先前逕付二讀，並將於18日召開朝野協商。民進黨立委林宜瑾今（17）日痛斥，藍白故意讓公視新任董事一旦未及選出，就直接沒有董事可用。「在野黨的噁爛勾當到底圖謀什麼？在野黨就是黑！就是紅！」

根據羅智強、翁曉玲版修法內容，公共電視法第16條原規定「董事任期屆滿未及改聘時，延長其職務至新聘董事就任時為止」。但藍營新增幾項例外，如「未於任期屆滿六個月前提名」、「提名經審查委員會否決 ，未於一個月內再行提名」，而「提名經審查委員會否決 ，未於一個月內再行提名」情形下，已延長職務者，自補提期限屆滿翌日起解任。另違反前述例外下，延長職務之董事當然解任。

根據民眾黨團版修法內容，則是直接將現行規定「董事任期屆滿未及改聘時，延長其職務至新聘董事就任時為止」刪除，另新修正法規規定回溯至今年5月20日施行。而該修法將於明天下午兩點三十分，由黃國昌召開協商。

林宜瑾痛批，威脅刪光公視預算的提案被全民怒火擋下後，藍白根本不思反省，如今直接跳過實質審查程序，連討論都沒討論就讓「關公視惡法」逕付二讀，明天就要過水協商。她表示，公視董事人選歷屆的難產已非新聞，尤其在歷經大法官及NCC委員人選遭在野黨封殺、羞辱的高度政治化操作後，須經跨黨派「審查委員會」認可的制度性規範，宛如一道高不可攀的門檻。於此情況下，有任何潛在被提名人拒絕成為政治攻防下陪襯都是再正常也不過的。但是，藍白兩黨卻抓住這項困境大作文章，意圖藉此癱瘓公視。

林宜瑾說，在現行《公共電視法》規定中，為防止公視因新任董事尚無法選出就停擺，因此設計在董事任期屆滿但未及改聘時，延長其董事職務至新聘董事就任為止。但是藍白偷偷摸摸、未經討論就要過水的修法，卻故意讓新任董事一旦未及選出，就直接沒有董事可用。「癱瘓台灣公視但是卻妄想復活中天？在野黨的噁爛勾當到底圖謀什麼？這已經不是人家在對他們抹黑、抹紅的問題了，在野黨就是黑！就是紅！」

