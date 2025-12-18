藍白砍「公視董事延任條款」！黨團協商無共識「6分鐘」火速散會

記者楊士誼／台北報導

藍白立委日前推出「公共電視法第16及第49條」修正案，將公視董事任期屆滿但未及改聘時，延長其職務至新聘董事就任的條款，加上如「未於任期屆滿六個月前提名」等特定例外，藍白兩黨的草案先前逕付二讀，並於今（18）日召開朝野協商。稍早協商在六分鐘內就因無法達成共識而結束，民進黨團也在表達反對意見後離席，主持會議的黃國昌則裁示，依法交由立法院會處理。

根據羅智強、翁曉玲版修法內容，公共電視法第16條原規定「董事任期屆滿未及改聘時，延長其職務至新聘董事就任時為止」。但藍營新增幾項例外，如「未於任期屆滿六個月前提名」、「提名經審查委員會否決 ，未於一個月內再行提名」，而「提名經審查委員會否決 ，未於一個月內再行提名」情形下，已延長職務者，自補提期限屆滿翌日起解任。另違反前述例外下，延長職務之董事當然解任。

根據民眾黨團版修法內容，則是直接將現行規定「董事任期屆滿未及改聘時，延長其職務至新聘董事就任時為止」刪除，另新修正法規規定回溯至今年5月20日施行。

該修法於下午兩點三十分，由黃國昌召開協商。民眾黨立委陳昭姿稱，公視基金會董監事連續三屆沒有如期完成改選，延宕情形已是制度上縱容所造成的行政怠惰，因此要透過修法以矯正。國民黨團首席副書記長林沛祥表示，羅智強告訴他「支持民眾黨的版本」，因此立場與民眾黨一致。民進黨團幹事長鍾佳濱則表示不認同民眾黨團提案，也不認為協商會有結果。鍾佳濱隨即與黨團書記長陳培瑜一同退席。黃國昌隨後裁示，民進黨團立場非常清楚，黨團協商無法獲得共識，故依立法院職權行使法規定，交由院會處理。

