即時中心／潘柏廷報導

行政院長卓榮泰本（12）月15日拍板定案，不予副署藍白再修版《財劃法》，使得在野陣營不斷抨擊、操作賴政府獨裁、毀憲亂政，且政治效應已延續至今。對此，民進黨發言人韓瑩今（18）表示，真正破壞台灣民主、動搖憲政秩序的，不是依法守護體制的執政團隊，而是國民黨在國會長期運用多數暴力，強行通過惡法、掏空國家，才是毀憲亂政的元兇。









韓瑩指出，國民黨聯手民眾黨在國會一再惡修《財政收支劃分法》，不僅企圖掏空中央政府財政，甚至突破《公債法》舉債上限，行政院多次明確指出窒礙難行，仍遭藍白一意孤行否決覆議。即便行政院試圖循釋憲途徑尋求救濟，卻因藍白惡修《憲法訴訟法》，導致憲法法庭自去年底停擺，憲政救濟之門被徹底關上。



同時，韓瑩也說，正因憲法法庭停擺，面對在野黨一年多來在國會恣意妄為、接連通過毀壞體制的惡法，執政團隊已無其他憲政途徑可循，才會走到今天不副署的決定。藍白刻意去脈絡化，操作總統府秘書長潘孟安過往在不同時空背景下的答詢內容，抹黑執政團隊，無非是為自身的違憲行為卸責。



此外，韓瑩指出，在憲法法庭遭藍白聯手惡修憲訴法而停擺、憲政監督機制被癱瘓的情況下，藍白更進一步在國會恣意推動一系列傷害民主法治、護航貪腐的修法案，包括修正《立法院組織法》與《地方民意代表費用支給條例》，企圖將公費助理費變成立委與地方民代的私房錢。

韓瑩也指出，修正《公職人員選舉罷免法》，讓有罪判決確定、仍在緩刑中的犯人得以參選公職；修正《總統副總統選舉罷免法》，為連署階段的賄選行為開後門；以及修正《不當黨產處理條例》，企圖替法院認定的國民黨附隨組織解套，讓不正義黨產不必歸還國家，合理化當年國民黨威權統治之下的國庫通黨庫。



最後，韓瑩強調，最新民調已清楚顯示，多數民意都不支持這些毀壞國家的法案，呼籲部分學者勿為特定政治立場背書，抹滅應有的學術專業與社會責任。

原文出處：快新聞／藍白砲轟「不副署」破壞台灣民主 民進黨開嗆了

