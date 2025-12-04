藍白破局的開始？ 民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭縣長

宜蘭縣 / 綜合報導

備戰2026地方大選，藍白合成外界關注焦點，昨(3)日民眾黨天正式徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，同一時間，國民黨方面，立委吳宗憲跟議長張勝德也有意願角逐，接下來藍白究竟會整合成功共推1組候選人或是合作破局，引發討論，當被問到如果民調落敗是否會把參選機會讓給國民黨呢，陳琬惠表示，她不喜歡用「讓」這個字，不管用什麼方式，最後結果3人都會組成1個最強團隊共同面對2026選舉，而吳宗憲則說，尊重民眾黨提名將由兩黨黨中央協調整合。只是在野究竟要如何合作，國民黨台北市議員游淑慧建議，藍白高層要先講好到底要如何初選，像是比民調時加權或是藍白都會贏的地方是不是要禮讓，兩黨互信程度要夠才能避免讓綠營見縫插針。

廣告 廣告

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠說：「琬惠琬惠琬惠凍蒜凍蒜凍蒜。」在一片凍蒜聲中接受民眾黨主席黃國昌授旗，民眾黨宣布徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，一線黨公職都來站台表達支持。

民眾黨主席黃國昌VS.民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠說：「琬惠琬惠『蔥蔥蔥』。」取名字諧音「碗粿」加上宜蘭名產三星蔥象徵「蔥」滿勝算，陳琬惠喊話要讓宜蘭成功翻轉，只是先前藍白峰會定調地方大選合作方向，如今民眾黨先開第一槍是否讓國民黨措手不及。

民眾黨主席黃國昌說：「針對有關於相關的工作，其實真的大家都很有誠意也有善意，不用去提到所謂最後期限的問題，我跟宗憲說我們今天要徵召琬惠了，你們那邊動作要快一點，宗憲其實也很高興。」

立委(國)吳宗憲說：「我們都有自己的主體性，誰也不是誰的小弟，民眾黨提出他們的縣長參選人，我覺得這也不是壞事這是好事。」強調雙方保持良性溝通，但最終談整合若是比拚民調是否願意讓給其他對手。

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠說：「我其實一直不喜歡用讓這個字，國民黨想選的人有吳宗憲，也有議長這個張勝德，我們希望可以用這個協調的方式，那我們都會在這個階段，大家各自去努力。」同樣爭取國民黨內提名的宜蘭縣議長張勝德，早已在選區鴨子划水，還在街頭高掛看板爭取曝光。

藍白要如何合作還沒有譜，國民黨台北市議員游淑慧喊話，有些縣市政黨屬性沒有這麼強烈，個人服務經營比政黨屬性更重要，但國民黨經營比較久，如果只比民調恐怕會有藍營全贏的狀況，到時反被綠營見縫插針。

文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥說：「最主要還是爭取條件，因為任何政黨都一樣，公司也是一樣，公司在跟公司談合併的時候一定也會要擴充自己的實力，可能會被併的那一家公司，一定是在合併工作完成之前她就一定要擴張自己，要經過這樣的過程她才可能爭取到更大的賣價，重點不是在是不是陳琬惠一定要選宜蘭縣縣長，而是表示說民眾黨我們在宜蘭縣的這個選區，已經有可能潛在的提名人了，但是是不是最後要提名她，當然又要透過藍白合作的機制來協調產生，同樣的情況其實也出現在新北。」

台北市議員(國)游淑慧說：「藍白的高層要先講好，到底要怎麼樣初選，譬如說在初選...(民調)，對民調有沒有可能，民眾黨有一點加權，或是什麼的，或是有些地方，藍白都會贏的地方，是不是要禮讓，這也是藍白之間，互信程度要夠。」

倒是民進黨方面，確定由律師林國漳出戰早已摩拳擦掌，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳說：「任何人想要來參選宜蘭縣長我們都非常地歡迎。」隨著各黨派人選陸續浮出檯面，宜蘭縣長選戰會成為藍白合示範區，還是會成為破局的開始，各界都在看。

原始連結







更多華視新聞報導

藍白破局？ 白徵召陳琬惠選宜蘭 黃國昌：不提最後期限

民眾黨前立委陳琬惠 接任宜蘭縣黨部主委

黃國昌：宜蘭縣藍白合雙方都有善意 還不用提期限

