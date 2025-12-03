藍白破局？ 白徵召陳琬惠選宜蘭 黃國昌：不提最後期限

嘉義市 / 綜合報導

聚焦2026選戰布局！民眾黨今（3）日正式徵召前立委陳琬惠角逐宜蘭縣長，而國民黨方面，則有立委吳宗憲、議長張勝德有意參選，而被問到，如果藍白整合比拚民調落敗了，是否會將機會讓給國民黨，對此，陳琬惠表示，自己不喜歡用「讓」這個字，她也跟藍營參選人有共識，會組成最強團隊。

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠說：「(琬惠琬惠琬惠，凍蒜凍蒜凍蒜)。」在一片凍蒜聲中，接受民眾黨主席黃國昌授旗，民眾黨宣布徵召，宜蘭縣黨部主委陳琬惠，參選宜蘭縣長，一線黨公職都來站台表達支持，民眾黨主席黃國昌VS.民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠說：「(琬惠琬惠，「蔥蔥蔥」)。」

取名字諧音「碗粿」，加上宜蘭名產三星蔥，象徵「蔥」滿勝算，陳琬惠喊話要讓宜蘭成功翻轉，只是先前藍白峰會，定調地方大選合作方向，如今民眾黨先開第一槍，是否讓國民黨措手不及？

民眾黨主席黃國昌說：「針對有關於相關的工作其實真的，大家都很有誠意也有善意，不用去提到所謂最後期限的問題，我跟宗憲說，我們今天要徵召琬惠了，你們那邊動作要快一點，宗憲其實也很高興。」立委(國)吳宗憲說：「我們都有自己的主體性，誰也不是誰的小弟，民眾黨提出他們的縣長參選人，我覺得這也不是壞事這是好事。」撇清「藍白合破局」揣測，強調雙方保持良性溝通，但最終談整合若是比拚民調，是否願意讓給其他對手？

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠說：「我其實一直不喜歡用讓這個字，國民黨想選的人有吳宗憲也有議長這個張勝德，我們希望可以用這個協調的方式，那我們都會在這個階段大家各自去努力。」提及同樣爭取國民黨內提名的宜蘭縣議長張勝德，早已在選區鴨子划水，還在街頭高掛看板爭取曝光，而民進黨方面定於一尊，由林國漳出戰，倒是老神在在。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳說：「任何人想要來參選宜蘭縣長，我們都非常地歡迎。」隨著各黨派人選陸續浮出檯面，宜蘭縣長選戰敲響戰鼓。

