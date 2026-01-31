藍白硬修三大惡法 吳沛憶批：中天復台、還錢救國團是「私相授受」

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

昨（30）日是立法院第11屆第4會期最後一次院會，國民黨與民眾黨挾人數優勢，硬闖《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》等修法，再次掀起爭議。對此，民進黨立委吳沛憶今（31）日回應，上述三項修法都是「私相授受」的惡法，要讓《中天》復台，把許多錢還給救國團，還讓立委助理的薪資可變成立委的補助費，在野黨在預算會期不審總預算，民眾真的看不下去。





今早8時起，劉耀仁在吳沛憶的陪同下，前往國興、東門等市場掃街拜票，並於直興市場接受媒體聯訪，回應選戰議題。

記者提問，國會最後一天在藍白聯手下，《衛星廣播電視法》等修法案通過，但國家通訊傳播委員會（NCC）馬上出來說《中天》不適用，是不是打臉？

對此，吳沛憶指出，昨天是立法院延會會期的最後一天，民眾最期待總預算審查應趕快通過，這關係到國家運作，還有給地方政府的補助，也有很多議員也在詢問；畢竟總預算沒過，補助也沒辦法到地方，全民在等待立院好好審查、通過總預算。

她感嘆，但在野黨卻在預算會期不審總預算，在最後一天通過《衛星廣播電視法》等惡法，一直要《中天》可再復辟，而本來對所有民間團體跟媒體，國家就是有法規，也應經審查，須幫人民把關，但國民黨通過該法要讓《中天》復台，又通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，要把國家這麼多的錢再還給救國團，更通過《立法院組織法》，使立委助理的薪資可變成立委的補助費。

吳沛憶批評，上述修法通通都是「私相授受」的惡法，相信民眾真的看不下去，下個禮拜馬上就是立院新會期的開始，希望國會可以負起責任，趕快審查總預算及台美關稅15%的談判結果，讓民眾可以安心。





