藍白硬修「反年改法案」退休金竟沒變多？他揭真相：又是翁曉玲亂修法出包

即時中心／綜合報導

藍白陣營不顧罵聲，在去年底硬修《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退撫條例》部分條文，確定停砍公教人員年金，同時退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算；然而就有近兩年退休的公務員發現，今年的退休金根本就沒有變多！對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌直指，一切又是藍委翁曉玲亂修法出包，竟忘記在法案寫上施行日期，「拜託領不到退休金的公務員去找翁曉玲算帳。」

張育萌昨深夜在臉書發文，直呼「本日最好笑」，翁曉玲的「反年改法案」又寫錯，完全搞成《財劃法》翻版，「拜託領不到退休金的公務員去找翁曉玲算帳。」他直指，藍白在去年12月用人數優勢輾壓，聯手硬修「停砍退休金」，在一片混亂之下強渡關山三讀《退撫法》，修法讓公務員退休的「所得替代率」變回「2023年」的水準。

然而從今年開始，已經退休以及從2024年到2025年之間退休的公務員，陸續發現今年的退休金「一毛錢都沒變多」！張育萌指出，停砍退休金的「反年改法案」在去年12月12日三讀通過；兩週後、也就是12月26日，總統賴清德公布法案。「只要法律沒有寫『施行日期』，依照《中央法規標準法》，就是在『公布之日起算至第3日起發生效力』。也就是說，停砍退休金的《退撫法》真正上路日期，是12月28日。」

沒錯，翁曉玲亂修法寫得太開心，把所得替代率硬拉回2023年，但張育萌強調，整部法完全沒寫上路日期，也就是根本沒有施行日。「抱歉，你沒寫施行日，就只好算是12月28日起算了。」

「最扯的是，翁曉玲氣急敗壞，稱立法原意就是要『溯及既往』到2023年。」張育萌質疑，「誰知道你立法時心裡在想什麼？」整部法沒寫「不論退休生效時間都一體適用」，也沒說「已退休者亦溯及既往」，什麼都沒有，通通沒有！

張育萌開酸翁曉玲簡直「廢到笑」，整個國家陪你鬧，結果自己法條都不會寫。「銓敘部在修法前，就苦口婆心告訴翁曉玲，這樣修法真的會出問題。結果翁曉玲永遠覺得，民進黨政府就是要找她麻煩，一意孤行堅持三讀，不聽就是不聽。現在，翁曉玲喜滋滋跟公務員宣布爭取到的退休金，啪，沒了。」

張育萌直言，這完全就是《財劃法》修惡翻版，國民黨每次都要用慘痛的教訓提醒自己，立委真的沒這麼好當。他也要領不到錢的退休公務員記得翁曉玲的大名，「這個人就是罪魁禍首，我拜託國民黨趕快開個法學基礎課，讓黨團立委們通通重修。」

