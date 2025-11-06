藍白硬推反年改 律師：退休人士領得比上班族還多「合理嗎」

政治中心／劉宇鈞報導

藍白強推反年改法案，各界高度關注。律師林智群說，2018年的年金改革會議已經通盤檢討過，認為軍公教年改勢在必行才開始推動，為避免衝擊太大還分10年調整，但現在才改一半，藍白就想翻桌，「退休人士領得比上班族還多，這樣合理嗎？」。

林智群5日發文表示，有網友說年改就是製造對立，「我說反年改才是製造對立吧？」，2018年的年金改革會議已經通盤檢討過，認為軍公教年改勢在必行，才開始推動，為了避免衝擊太大，還分10年慢慢調整。現在才改一半，藍白就想翻桌？

林智群指出，改回來，一年國庫要多花300億元，10年就是3000億元，這些錢拿去造潛艦不好嗎？拿去填補健保不好嗎？大家可以看到，在年改沒過之前，退休人士有9成以上週休7日月領5萬以上（最多的是7-8萬元）。就算是改到現在，2025年9月，公務人員的每月退休金平均為50,395元、教育人員平均為57,973元。

「退休人士領得比上班族還多，這樣合理嗎？」林智群直言，週休7日，一個月拿5-8萬元，每天爬山、出國玩、看第三間房子，叫大家不要計較，不然就是挑撥族群？這不是拿了便宜又賣乖嗎？

林智群也說，「有人會說我們一個月提撥5000-8000元欸！提撥5000-8000元，退休後可以領5-8萬元，這麼補，你怎麼不說？而且之前退休的軍公教，通常比勞工65歲還早退休，可以早領好幾年，這些他們就不講了」。

