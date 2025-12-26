藍白硬要彈劾賴清德！王義川：這人最高興

▲民進黨立委王義川怒轟，彈劾都假的，藍白加起來沒有76席，知道不會過還硬要亂。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，藍白為反制，今（26）日在立法院提案彈劾總統賴清德，以贊成60人、反對51人通過，將在明年5月19日進行投票。對此，民進黨立委王義川怒轟，彈劾都假的，藍白加起來沒有76席，知道不會過還硬要亂，「誰最開心？你們祖國最高興！你們中央最高興啦！你們阿共最高興啦！習近平最高興啦！」

王義川在立法院院會開轟，藍白要彈劾總統，但加總的席次沒有2/3（76席），知道不會過還硬要弄，就是要亂而已，「就是用假的！」

王義川表示，就算表決通過，但賴清德提名了10幾個大法官，但藍白一個都不過，從去年就在用擴權法案毀憲亂政，被憲法法庭判無效後，就把憲法法庭鐵門拉下來。

王義川狠酸，藍白為了不會通過的是硬要攪亂台灣，「誰最開心？你們祖國最高興！你們中央最高興啦！你們阿共最高興啦！習近平最高興啦！」

王義川直言，藍委還時不時偷偷搭飛機、小三通去中國，目的是什麼？台灣人看很清楚，要彈劾賴清德都是假的，只是為了選舉，拚半年拚到5月底真不簡單，而且民眾黨8個立委任期只剩一個月還在鬧，臭名都留在歷史上。

