藍白硬通過《公投法》！「公投綁大選」確定復辟 恐重演2018選務亂象

挾帶優勢人數的藍白立委，今（21）日下午於立法院三讀通過「公民投票法」第23條修正草案，也就是俗稱的「公投綁大選」；本次修正條文規定，主管機關應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票 ，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行，而公民投票日為應放假日。

公民綁大選先前在2018年11月24日出現時，發生邊開票邊投票等選務亂象，因此當時主導多數席次的民進黨立委，便修法明定「公民投票日定於8月第四個星期六，自中華民國一百十年起，每二年舉行一次。 公民投票日為應放假日」。

不過，民眾黨團近日則提出《公民投票法》第23條修正草案，想改成「主管機關應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票 ，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行，而公民投票日為應放假日」。

由於藍白立委皆力推此法，而民進黨團表達不滿，認為會公投綁大選會造成選務混亂；儘管昨天與今天都歷經黨團協商，但也都宣告破局，今日下午院會便上演表決大會，最終在藍白贊成56票，大於民進黨團44票，經立法院長韓國瑜敲槌後確定三讀通過。

