藍白硬過「中天條款」...張育萌回顧中天過往遭裁罰紀錄：被關台跟政治立場「一點關係都沒有」！
藍白兩黨上會期在立院通過「衛星廣播電視法」部分條文，被認為是「中天條款」。台灣青年世代共好協會理事長張育萌回顧中天過往被裁罰紀錄，直言中天被關台，跟政治立場「一點關係都沒有」，連中天自己都知道新聞品質已經失控，「每個人政治立場都不同。但我只問，當你我的小孩打開電視，你想讓他看到這種『新聞台』嗎？」
「誰再說中天被撤照是政治辦案，不是無知就是文盲——中天被撤照跟政治立場一點關係都沒有」，張育萌日前在臉書發文回顧，2018年8月，中天在「新聞大爆卦」節目上，大談「金孫見父叫舅舅」的人倫新聞，播出時，雖然把小孩的臉打了馬賽克，但直接公布小朋友的家族成員名字、關係圖和背景資訊。所以一般人只要稍微查一下，就可以推理出小朋友的身分。這違反兒少法，被罰30萬。
張育萌再說，隔年3月，中天又在節目「爆料」，說「麻豆文旦農把200萬噸的文旦，倒進曾文水庫」，只有受訪者的口述，就變成新聞報導。當時，農委會反映後，中天只更正「農民補助」內容，但堅持不查證200萬噸文旦的關鍵資訊。結果爆發農民恐慌，那段時間的農產品交易市場也受到衝擊，最後被罰100萬。
另外，同年4月，中天新聞報導「扁錄影罵韓 小韓粉邊哭邊罵為什麼要罵韓國瑜」，全程對小朋友的臉和聲音，沒變聲處理，也沒打馬賽克。被罰60萬；7月中天報導車手「黑吃黑」被私下懲罰的新聞，詳細描述黑道對車手，所做的暴力痛苦細節，被罰40萬；最離譜的是，那年 3 月，中天自行報導「對於關西機場搜救報導，（中天）也被裁罰40萬元，但事發第一時間，各台報導角度大同小異，卻只有一家被罰。」
張育萌直言，但問題是NCC根本沒有因為「關西機場搜救事件」罰中天，這整個新聞就是涉己事件，中天報導別人的新聞，搞不清楚就算了。中天會不知道，自己有沒有被罰嗎？連自己有沒有被罰都能亂講，不就是要嫁禍給政府、亂罵NCC，難道要社會相信只是「搞錯」嗎？最後，NCC 因為「中天明明沒被裁罰，卻硬要報導自己被罰40萬」而開罰80萬。
張育萌指出，他舉這些事件，就是要用事實說清楚一件事，中天被關台，跟政治立場「一點關係都沒有」，這樣自甘墮落的新聞台，已經直接推翻新聞系必修的所有理論，哪一個民主國家，可以允許佔用電視頻道的新聞台，整天說謊、胡扯，還通通不用負責？
張育萌再說，政治立場可以辯論，媒體也當然應該監督政府，這是高中公民就學過的 ABC，但他以上所說的案例，哪一件是社會大眾會認為「中天做得讚」？哪一件事是「冤枉」中天？
「連中天自己都知道，新聞品質早就已經失控」，張育萌表示，2019年8月中天電視董事長潘祖蔭向 NCC 承諾，會檢討新聞部人事，強化新聞教育訓練。直到中天被撤照至今，如果打開現在網路版的中天，請問當年董事長的承諾，哪一點做到了？
張育萌表示，沒有電視台之後，中天更像脫韁野馬，只有變本加厲。他實在無法理解，為什麼這樣的媒體，要特別修法給它「鼓勵」，讓它可以回到電視頻道，「每個人政治立場都不同。但我只問，當你我的小孩打開電視，你想讓他看到這種『新聞台』嗎？」
張育萌並說，黃國昌這兩年的工作，不只是當國民黨投票替身而已。更為了廉價的利益交換，黃國昌整天洗大家的記憶，完全推翻過去的論述，硬生生建構一套「全新的世界觀」。
（圖片來源：張育萌臉書、三立新聞）
更多放言報導
名間蓋焚化爐「民眾下跪陳情」南投縣府不甩！張育萌：許淑華邊風光辦茶博、邊摧毀全台茶鄉
李貞秀將任立委...張育萌預測一年後解職「一定罵天罵地罵政府」：看不慣「政治中配」壟斷話語權！
其他人也在看
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
《折腰》大紅！劉宇寧卻一年多沒進組拍新戲 吐露2點關鍵原因：沒有必要
中國當紅男神劉宇寧去年憑藉《折腰》、《書卷一夢》等劇人氣攀升，但卻沒有再進組拍戲，僅有一部時裝劇《玫瑰叢生》待播，粉絲對這唯一的「庫存」都期待又珍惜。對於一年多沒有進組拍新戲，劉宇寧也在直播中吐露真實原因，坦言現在沒有心力進組拍戲。
白冰冰節目突失控！資深男星拒評分「參賽者秒變臉」 尷尬畫面曝
本週節目主題「音樂狂想曲」紅白大賽，邀請到火爆脾氣台語歌手袁小迪以及「小江蕙」陳思安來到節目來到節目中，正當大家以為袁小迪會帶來「江湖大哥味」歌曲，沒想到與陳思安一出場合唱〈小姐請妳給我愛〉以及〈歡喜再相逢〉，袁小迪大哥氣勢瞬間歸零。蔡維歆
小劉醫生回來了！蔡淑臻時隔4年難忘《女外科》鑽顱戲 背後辛酸血淚曝
由金鐘影后蔡淑臻製作及主演的醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》，2022年首播時就廣受好評，她在劇中飾演個性直率、放浪暴走的「小劉醫生」，形象深植人心。時隔多年今（2）日起在電視台播出，對於此次《村裡來了個暴走女外科》將再登上電視螢幕，蔡淑臻仍極力推薦，「已經看過的朋友們可以再看一遍，因為再看一遍還是很好看的」，更為之後要推出的第二季宣傳。
中天重返52台？NCC稱未溯及既往 葉元之：不是NCC說了算
立法院三讀《衛星廣播電視法》，明定在行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利，意味著中天新聞關台5年後，有望重回52台。不過，NCC直接稱未溯及既往，「中天不適用」。國民黨立委葉元之表示，重點不是NCC說了算，因為法界很多人說「從新從優」，昨天之所以通過這個法律，就是國家要以侵害人民權利最小的手段，也就是因為國家侵害到新聞自由，質疑NCC當時是配合政治，把中天關掉。
陳漢典、Lulu才剛辦完婚禮！節目經費剩1萬 變臉吐心情「不是很開心」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導TVBSORIGINALS實境節目《明星製作公司》電視版獨家播出曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田6人共同製作網...
《最後生還者》影集第三季是最終季？HBO節目負責人語出驚人：「看起來是這樣」
由 HBO 所製作的遊戲改編影集《最後生還者》自 2023 年發布第一季以來，前兩季都獲得了許多成功，第一季當時入圍了 24 項電視影集最高榮譽艾美獎肯定，去年第二季開播時也延續了第一季的成功，創下超過 500 萬名觀眾同時收看第一集的紀錄，而當時第二季劇情收在了喬爾死亡後，艾莉與狄娜將踏上復仇之路，後續的旅程就是第三季劇情了。而最近，HBO 節目部負責人 Casey Bloys 似乎也確認，《最後生還者》影集第三季將可能會是最後一季。
2026年1月Yahoo戲劇排行榜Top 10！《玉茗茶骨》 《愛情怎麼翻譯？》 《驕陽似我》戀愛劇全上榜 復仇、穿越、時代劇也都跟上！
2026年1月追劇排行榜名單好友戀愛感！Disney+《玉茗茶骨》助侯明昊成頂流！Netflix《愛情怎麼翻譯？》再度被金宣虎的愛情暖力療癒！WeTV小太陽《驕陽似我》的戀愛劇也幫你的歲末年初充滿電！復仇劇有《模範計程車3》當扛壩子，始祖級穿越劇《尋秦記》又熱播！玄彬時代劇《韓國製造》要跟上！一起來看本月必追熱榜好劇！
《放羊的星星》要翻拍短劇 陸網友崩潰：不要毀童年
《放羊的星星》要翻拍短劇 陸網友崩潰：不要毀童年
《人生只租不賣》顯影5大租房鬼故事！幽默道盡台人「房事」超難搞！
你聽過最扯的租房故事是什麼？公視台語台《人生只租不賣》以陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳與謝章穎所組成的「星河房管事務所」包租代管團隊為視角，他們必須同時與房東和房客交涉，過程中集結了各種「租房鬼故事」帶觀眾看見台灣人的租房日常。
《葬送的芙莉蓮》「阿嬤嚎啕大哭」爆紅！動畫加戲30秒還原「三天三夜」名場面
《葬送的芙莉蓮》動畫第二季正在熱播當中，而在第 31 集中（第二季第 3 集），其中一段劇情演出在網路上爆紅。劇中主角芙莉蓮自爆過去曾經情緒失控的「嚎啕大哭」，其驚人的程度甚至讓勇者辛梅爾都感到害怕。
中天恐回52台！張育萌列「昔違法案例」怒斥：撤照與政治無關
即時中心／綜合報導立法院藍白黨團日前強行三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，規定遭撤照的衛星廣播電視事業，只要行政爭訟未結束，可依原執照繼續播出，效力溯及既往。外界認為此舉可能讓中天新聞台回到52台。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，中天被撤照與政治立場無關，而是因多次違法與新聞失實，包括違反兒少法、散播未查證農業訊息、報導未經核實事件等。
陳漢典罕見說重話：不開心！Lulu「曝難處」壓力超大 黃偉晉坦言「非常害怕」
實境節目《明星製作公司》播出曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田六人共同製作網路影片的幕後過程。今晚播出的第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元，讓明星們找來好友同樂，然而在歡樂畫面背後，製作現場其實承受不小壓力，這集的導演陳漢典在拍攝結束後的檢討會上坦言，這次錄影「說真的，錄完之後不是很開心」，直指整體流程過於倉促，現場一度兵荒馬亂，罕見公開談及拍攝過程中的混亂與不足。
馬俊麟消失8點檔2年！新劇復出催淚登場 踏入母親遺屋藏洋蔥
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》集結陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎演出，貼近生活的租屋故事，讓網友看了共...
看新聞台不用苦守有線電視 四季線上20個新聞頻道全部免費看
四季線上／綜合報導近日衛廣法修正讓新聞台收看議題又成為焦點。目前有線電視上的52頻道多數是華視新聞， 但也有不少有線電視系統選擇先把52台空置，例如大豐有線電視自2020年12月1...
遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？專家示警：很強
生活中心／李明融報導「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示指出，今（30日）白天北部舒適、中南部微熱，高溫可能達28度，明（31日）冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。值得注意的是，新一波冷氣團可能挑戰「2016年霸王寒流」？專欄提醒下週五（2月6日）晚起至2月8日另一波冷空氣「很強」，未來將持續觀察調整。
0050 寫下「兆元」里程碑 元大投董座：台股複利趨勢成形 ETF市場發展點3方向
元大投信旗下市值型ETF元大台灣50（0050）達成「規模突破新台幣1兆元、受益
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...