藍白硬過「中天條款」...張育萌回顧中天過往遭裁罰紀錄：被關台跟政治立場「一點關係都沒有」！

藍白兩黨上會期在立院通過「衛星廣播電視法」部分條文，被認為是「中天條款」。台灣青年世代共好協會理事長張育萌回顧中天過往被裁罰紀錄，直言中天被關台，跟政治立場「一點關係都沒有」，連中天自己都知道新聞品質已經失控，「每個人政治立場都不同。但我只問，當你我的小孩打開電視，你想讓他看到這種『新聞台』嗎？」

「誰再說中天被撤照是政治辦案，不是無知就是文盲——中天被撤照跟政治立場一點關係都沒有」，張育萌日前在臉書發文回顧，2018年8月，中天在「新聞大爆卦」節目上，大談「金孫見父叫舅舅」的人倫新聞，播出時，雖然把小孩的臉打了馬賽克，但直接公布小朋友的家族成員名字、關係圖和背景資訊。所以一般人只要稍微查一下，就可以推理出小朋友的身分。這違反兒少法，被罰30萬。

張育萌再說，隔年3月，中天又在節目「爆料」，說「麻豆文旦農把200萬噸的文旦，倒進曾文水庫」，只有受訪者的口述，就變成新聞報導。當時，農委會反映後，中天只更正「農民補助」內容，但堅持不查證200萬噸文旦的關鍵資訊。結果爆發農民恐慌，那段時間的農產品交易市場也受到衝擊，最後被罰100萬。

另外，同年4月，中天新聞報導「扁錄影罵韓 小韓粉邊哭邊罵為什麼要罵韓國瑜」，全程對小朋友的臉和聲音，沒變聲處理，也沒打馬賽克。被罰60萬；7月中天報導車手「黑吃黑」被私下懲罰的新聞，詳細描述黑道對車手，所做的暴力痛苦細節，被罰40萬；最離譜的是，那年 3 月，中天自行報導「對於關西機場搜救報導，（中天）也被裁罰40萬元，但事發第一時間，各台報導角度大同小異，卻只有一家被罰。」

張育萌直言，但問題是NCC根本沒有因為「關西機場搜救事件」罰中天，這整個新聞就是涉己事件，中天報導別人的新聞，搞不清楚就算了。中天會不知道，自己有沒有被罰嗎？連自己有沒有被罰都能亂講，不就是要嫁禍給政府、亂罵NCC，難道要社會相信只是「搞錯」嗎？最後，NCC 因為「中天明明沒被裁罰，卻硬要報導自己被罰40萬」而開罰80萬。

張育萌指出，他舉這些事件，就是要用事實說清楚一件事，中天被關台，跟政治立場「一點關係都沒有」，這樣自甘墮落的新聞台，已經直接推翻新聞系必修的所有理論，哪一個民主國家，可以允許佔用電視頻道的新聞台，整天說謊、胡扯，還通通不用負責？

張育萌再說，政治立場可以辯論，媒體也當然應該監督政府，這是高中公民就學過的 ABC，但他以上所說的案例，哪一件是社會大眾會認為「中天做得讚」？哪一件事是「冤枉」中天？

「連中天自己都知道，新聞品質早就已經失控」，張育萌表示，2019年8月中天電視董事長潘祖蔭向 NCC 承諾，會檢討新聞部人事，強化新聞教育訓練。直到中天被撤照至今，如果打開現在網路版的中天，請問當年董事長的承諾，哪一點做到了？

張育萌表示，沒有電視台之後，中天更像脫韁野馬，只有變本加厲。他實在無法理解，為什麼這樣的媒體，要特別修法給它「鼓勵」，讓它可以回到電視頻道，「每個人政治立場都不同。但我只問，當你我的小孩打開電視，你想讓他看到這種『新聞台』嗎？」

張育萌並說，黃國昌這兩年的工作，不只是當國民黨投票替身而已。更為了廉價的利益交換，黃國昌整天洗大家的記憶，完全推翻過去的論述，硬生生建構一套「全新的世界觀」。

