即時中心／顏一軒報導

國民黨團推動「反年改修法」，今（12）日相關法案以同意60票、不同意48票，在藍白掌有國會多數的優勢下通過，意即未來退休金的所得替代率將「不再調降」，回歸2023年的標準計算，而且自2024年1月1日起「不再逐年下降」所得替代率。對此，總統賴清德晚間回應，「為了台灣的下一代，台灣一定要團結，我們也會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力」。





廣告 廣告

賴清德以「年改絕對不能、也不該走回頭路」為題在臉書發文表示，前總統馬英九2013年曾說，年金制度是即將掉落斷崖的火車；他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統。

賴清德說，2016年，前總統蔡英文上任後，才開始大力推動年金改革，歷經兩年多的折衝與協調，終於為軍公教退撫基金，奠定一個世代不破產、也能延長基金壽命的基礎。

他回憶，2020年，中央政府總預算是22年來，首次達到平衡預算，並以此為基礎，積極發展國防、投資科技、推動建設、加強教育與社會福利，也帶動過去近幾年台灣的經濟發展成果。

賴清德不諱言，但是立法院今天所通過的反改革修法，停止調降所得替代率，將使全民為這個修法，付出極其沉痛的代價。

賴清德指出，依據銓敘部的計算，若依照在野黨的版本，退撫基金將提早3到4年破產。另外，因為擴大財政缺口，若要維持退撫基金，政府需再額外撥補數千億元，大大加重政府的負擔、最終也是要全民買單。而且，未來只會產生更多赤字，相信不是國人所能接受。

他透露，「我今天與民進黨51位立委舉辦便當會，感謝他們捍衛人民的權利，我也強調，政黨政治本來就是要彼此競爭，但是國家只有一個，在野黨通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政穩健，更強烈傷害了全民公平的權利」。

賴清德重申，公務員與教師是支撐台灣的中堅力量，深刻理解許多公教朋友的感受，也很感謝公教朋友的體諒。但是，財務永續是我們對所有世代、對全體國人、對整個國家的承諾，好幾年的討論與折衝、好幾百場的座談與會議，絕對不能因為一次倉促、又沒有經過財務試算的修法，而走上回頭路，更不能將年金破產的後果，交由全民來承擔。

他相信，全體國人都深切期待在野黨團，能夠透過合法的程序，再次審議這份法案，「為了台灣的下一代，台灣一定要團結，我們也會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力」。







原文出處：快新聞／藍白硬闖反年改修法 賴清德喊不走回頭路：盼透過合法程序再審議

更多民視新聞報導

賴清德今邀51綠委便當會！吳思瑤全說了：提早因應反制「這些議案」

反年改最快今天三讀通過 綠：反對到底！提醒「未來一窘境」

反年改修法立院三讀 侯友宜盼：兼顧財政永續、考慮世代共榮

