藍白硬闖反年改！退休公教錢沒變多 他吐槽翁曉玲修法又出包：忘填一事

藍白聯手反年改，立法院2025年底三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退撫條例》部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。不過法案通過後，今年退休金並沒有變多，對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，國民黨立委翁曉玲修法又出包，忘記寫上施行日期。

張育萌12日深夜在臉書發文直呼：「本日最好笑」，翁曉玲反年改法案又寫錯，成了《財劃法》翻版，「拜託領不到退休金的公務員去找翁曉玲算帳。」

張育萌表示，去年12月，藍白用人數優勢輾壓，聯手硬修「停砍退休金」並三讀《退撫法》，修法讓公務員退休的「所得替代率」變回「2023年」的水準。」

張育萌說「結果，今年開始，已經退休，還有從 2024 年到 2025 年之間退休的公務員，陸續發現一件很尷尬的事……藍白亂搞《退撫法》，說要把『退休所得替代率』回復到2023年的比率，法案在一片罵聲中闖關通過，但他們今年的退休金，一毛錢都沒變多。」

張育萌表示：「去年12月12日，停砍退休金的反年改法案三讀通過。兩週後，12月26日，總統公布法案。只要法律沒有寫『施行日期』，依照《中央法規標準法》，就是在『公布之日起算至第3日起發生效力』，也就是說，停砍退休金的《退撫法》真正上路日期，是12月28日。沒錯，翁曉玲亂修法寫得太開心，把所得替代率硬拉回2023年，但整部法完全沒寫上路日期，也就是根本沒有『施行日』。抱歉，你沒寫施行日，就只好算是12月28日起算了。」

張育萌傻眼說，翁曉玲氣急敗壞，稱她的立法原意就是要「溯及既往」到2023年。他反問「誰知道你立法時心裡在想什麼？整部法沒寫『不論退休生效時間都一體適用』，也沒說『已退休者亦溯及既往』，什麼都沒有，通通沒有！廢到笑，整個國家陪你鬧，結果自己法條都不會寫。銓敘部在修法前，就苦口婆心告訴翁曉玲，這樣修法真的會出問題。結果翁曉玲永遠覺得，民進黨政府就是要找他麻煩，一意孤行堅持三讀，不聽就是不聽。現在，翁曉玲喜滋滋跟公務員宣布爭取到的退休金，啪！沒了。」

張育萌直言，完全就是《財劃法》翻版，國民黨每次都要用慘痛的教訓提醒自己，立委真的沒這麼好當。「領不到錢的退休公務員，請記得翁曉玲的大名，這個人就是罪魁禍首。拜託國民黨趕快開個法學基礎課，讓黨團立委們通通重修。」



