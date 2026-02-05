藍白硬闖爭議法案 行政院：不副署是院長權力、3條件下審慎使用

即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

立法院本屆第4會期的最後一次院會，並未審峻今年（2026）中央政府總預算案，反而三讀通過解套救國團的《黨產條例》、《衛星廣播電視法》的「中天條款」、《立法院組織法》的「助理費除罪化」等爭議性法案，也傳出行政院將評估「不副署」。對此，行政院發言人李慧芝今（5）日強調，不副署是憲法賦予行政院院長的權力，但閣揆卓榮泰也說過，只有在3條件下，才會審慎的使用憲法權力。

李慧芝今日表示，行政院已經收到《眷改條例》的咨文，至於《黨產條例》、《衛星廣播電視法》、《立法院組織法》的咨文都還沒有收到，「對於這些引發社會巨大爭議的法案，我們在研議之後會適時對外說明」。

同時，李慧芝強調，不副署是憲法賦予行政院院長的權力，卓榮泰也對外說過，只有在摧毀國家的憲政體制、削弱國家安全，以及破壞國家財政紀律，並且有違法難以回復的狀況之下，才會審慎的使用憲法權力。

