藍白硬闖！立院組織法修正案三讀 立委補助費包括公費助理工資

立法院會今日在藍白立委聯手下，三讀通過「立法院組織法修正案」。(記者方賓照攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院會今(30日)在藍白立委聯手下，表決三讀通過「立法院組織法修正案」，明定立法院應每年以公務預算編列立法委員補助費用，項目包括立委辦公事務費用、公費助理工資等，並增列公費助理的專業、資深加給及進修等補助規範，新制將自第12屆立委就職日起施行。

該修法被視為替國民黨立委顏寬恒貪污案解套，三讀條文特別訂定「日出條款」，本法自立法院第12屆立委就職日起施行。對此，民進黨立委沈伯洋受訪說明，無論法案何時施行，但藍白修法時都強調助理工資性質屬於立委補助費，未來法院若處理相關案件，恐將援引修法過程中的主張，最終導向「沒有詐欺問題」的結論。

國民黨立委陳玉珍上月提出助理費除罪化修法，同黨立委牛煦庭再提「立法院組織法第32條、第33條及第35條條條文修正草案」並逕付二讀，先後經國民黨團、立法院長韓國瑜召集黨團協商皆破局。今天是本會期最後一次院會，該案在民進黨立委反對下掀起表決大戰，藍白立委挾人數優勢，三讀通過由民眾黨團提出的再修正動議。

三讀條文明定，立法委員每人得置公費助理8人至14人，由委員聘用且與其同進退，適用「勞動基準法」的規定。

現行條文僅規範，立法院應每年編列預算補助公費助理實施健康檢查及文康活動費用。三讀條文擴增為8款補助費用項目，包括每一立法委員辦公事務費用，按每一立委每年歲費5倍的公費助理工資，及依勞動法令規定應由雇主負擔的相關費用，以及公費助理的專業加給、資深加給、實施健康檢查及文康活動費用、年終工作獎金、在職進修費用、撫慰金，前述補助費用由立法院代理立委給付。

在專業加給方面，三讀條文闡明，領有司法官考試及格證書者，每月加給新台幣2萬元；領有律師、會計師證書或高考三級等考試及格者，每月加給1萬5千元；領有博士學位證書者每月1萬2千元；碩士學位證書者每月3千元。

資深加給方面，年資在4年以上8年未滿者，每月6千元；8年以上12年未滿者，每月8千元；年資12年以上者，每月1萬元。

三讀條文指出，有溢領或應返還專業加給及年終工作獎金情形者，立法院應以書面命其於30日內返還，屆期仍未返還者，移送行政執行。

此外，三讀條文也將公費助理的年終工作獎金，比照軍公教人員發給月數。公費助理在職進修所修科目成績均及格且平均達70分以上或相當等級者，每學期補助學費等費用三分之二，最高不得逾2萬元。

三讀條文並新增，若助理於聘用或留職停薪期間死亡，將一次發給遺屬70萬元撫慰金，並比照勞工退休金條例遺屬請領退休金順位及方式辦理。但故意自殺、拒捕致死或無遺屬者，不予發給。

立法院30日進行本會期最後一次院會。(記者方賓照攝)

