藍白硬闖「高虹安條款」 莊競程轟因人設事：立法權成個人規避責任工具

記者劉秀敏／台北報導

民進黨新竹市長參選人莊競程（圖／翻攝自莊競程臉書）

新竹市長高虹安因誣告案遭判6月有期徒刑，但可經檢察官同意改以「社會勞動方式」代替入監，民眾黨團提出《選罷法》第26條修法，主張「宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑」不在禁止參選範圍，遭質疑是在為高虹安解套。不過，今（12）日立法院在藍白聯手下，仍以多數碾壓通過修法。對此，民進黨新竹市長參選人莊競程痛批，這樣的修法就是「因人設事」，他必須嚴正呼籲，立法權不應成為個人規避責任的工具，更不能成為干預司法的手段。

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莊競程在臉書發文表示，選罷法26條也是大家俗稱「高虹安條款」在立法院被三讀通過，「我必須很坦白地說，這樣的修法方式，就是在因人設事。」修正後「緩刑、易服社會勞動者都可以參選。」大家心裡都很清楚，現在全台灣最迫切需要這項修法結果的人是誰？答案只有一個，就是高虹安。

莊競程直言，如果高虹安真的相信自己的清白、相信自己最終會在司法程序中獲得有利結果，那根本沒有必要急著推動這樣的修法。正因為對司法判決沒有把握，才會急著把手伸進立法院，透過藍白聯手修法，為自己的官司尋找解套空間。

「我想問藍白的委員：為了幫高虹安解套，下修對於民選公職人員的門檻，犧牲台灣社會對政治人物的基本要求，這樣值得嗎？」莊競程表示，立法院的職責是為國家制定更完善的制度，修法應該是為了公共利益，而不是為了特定個人的政治需求量身打造。當法律開始因為某個人、某個案件而被修改，這不只是立法失去公平性，更是在破壞人民對司法獨立的信任。他必須嚴正呼籲，立法權不應成為個人規避責任的工具，更不能成為干預司法的手段。

莊競程直言，為什麼他們即使破壞法治、破壞民主也要全力護航高虹安？理由很簡單，就是要幫助高虹安連任，而且他們有恃無恐。「但，新竹市不是誰的禁臠」，高虹安任內建設停滯、爭議不斷，選舉到了才在開福利支票。這些，新竹人都看在眼裡。

莊競程強調，他相信，新竹市民重視的公平、公正與負責任的政治，再多量身打造的修法，都無法掩蓋施政不及格的成績單；再多政治操作，也無法取代人民的判斷。

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