藍白移監院彈劾卓榮泰 葉耀元5點怒轟：展現在野獨裁的最佳案例

總統賴清德力挺閣揆卓榮泰，15日不予副署藍白再修版《財劃法》的重大決定，更直批在野獨裁；藍白立委昨（18）日在立法院司法及法制委員會，挾優勢人數通過臨時提案，移請監院彈劾卓榮泰，兩黨立委今（19）日更站在立院議場召開記者會，宣布將提案彈劾賴清德。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元列出5點在臉書指出，昨天就是國民黨跟民眾黨在立院展現在野獨裁的最佳案例。

葉耀元今日在臉書粉專「葉教授的國際事務學院」表示，昨天就是國民黨跟民眾黨在立院展現在野獨裁的最佳案例。在野獨裁用一個更白話的方式來說，就是不尊重我國憲政體制試圖在不合憲的狀況下改變權力分立的彼此制衡。

同時，葉耀元指出，在野掌握多數的立法權是用來審查刪減預算，並且為依循社會變遷制定符合台灣總體人民利益的機關，第一，立法院並不是來或不應該規劃預算要求行政院圖利某些特定縣市或機關，「預算編列是行政權，不是立法權」。

葉耀元也說，第二，立法院並不是來或不應該試圖對全世界唯一對台灣有侵略意圖的國家擺低姿態，削弱我國的國防與韌性；第三，不應該彈劾行政院長，「這是監察權，不是立法權」。

另，葉耀元也提到，第四，彈劾總統的確是立法院的權責，但審查彈劾案的是憲法法庭，而憲法法庭被藍白弄死了，因為他們不願意同意大法官人事任命；第五，整天喊民進黨政府違憲，但在野黨才是最誇張行政院不副署，立法院的反制就是倒閣，然後立院改選看看誰才是民意的多數。這才是「民主的展現」！





