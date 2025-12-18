藍白移請監察院彈劾 卓榮泰：證明沒有人可以獨裁

卓榮泰說，沒有人可以獨裁。 圖：高逸帆／翻攝

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰不予副署《財政劃分收支法》，總統賴清德不公布。立法院司法及法制委員會今（18）日通過對賴清德、卓榮泰的譴責案，並將卓移送監察院彈劾。對此，卓榮泰表示，這證明2件事，包括維持憲政機關運作的必要性，以及沒有人可以獨裁。

立委黃國昌、羅智強、王鴻薇等人提出臨時提案，對於國會三讀通過的法律，總統拒絕公布、行政院長拒絕副署，創現憲政嚴重惡例，若行政權可以恣意推翻國會三讀通過之法律，僭越司法權，法律是否違憲，權力分力原則將蕩然無存，無異於「綠色獨裁」體制。因此，對兩人毀憲亂政做成最嚴厲之譴責，並移請監察院彈劾行政院長。司法委員會以多數表決通過譴責案等案。

卓榮泰今下午出席「2025年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮，並於會前受訪表示，行政院引用《憲法》第37條的規定啟動權力，真正的目的是要所有議題都回到憲政機制裡面談。

卓榮泰指出，今天證明兩件事情，第一，監察院在今年年初雖然預算被大幅刪減跟凍結，但至少沒有像大法官會議一樣，被整個喪失功能，也證明維持憲政機關運作的必要性是對的；第二，只要有任何的憲政機制可以引用，沒有人可以獨裁。

卓榮泰表示，最重要的是，如果從此大家可以在中華民國《憲法》的體制裡面好好運用、好好來談，總會談出一條在憲政體制之下，國家應該走的正常的道路。

