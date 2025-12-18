藍白移請監院彈劾卓榮泰 民眾黨團喊捍衛民主法治

立院司法法制委員會18日在藍白提案通過下，移請監察院彈劾行政院長卓榮泰，民眾黨團總召黃國昌更預告，將來要彈劾總統賴清德。（摘自民眾黨團臉書）

針對行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，民眾黨團總召黃國昌、國民黨團書記長羅智強及藍委王鴻薇在司法法制委員會共同提譴責案、具名移請監察院彈劾卓榮泰，且黃預告之後將在院會提出彈劾總統賴清德，屆時依《立法院職權行使法》規定，賴必須列席。民眾黨團表示，面對賴卓沆瀣一氣邁向獨裁之路，「我們必須正視這場危機、守住台灣，全力捍衛不容後退的民主與法治」。

民眾黨團18日中午表示，回顧中華民國憲政史，從未有任何一部法律在立法院三讀通過、經覆議程序完成後，沒有被行政院長副署、未被總統公布；憲法增修條文 第三條第二項明文規定，法律案經政院副署後，立院仍維持原決議，那政院就必須接受，憲法白紙黑字，沒有任何模糊空間。

民眾黨團提及，行政院提請覆議未通過，就自行主張《財劃法》違憲並聲請釋憲，但在憲法法庭作出裁判前，法律即屬有效並必須執行，但卓榮泰卻在賴清德的授意下拒絕副署，2位全台灣最高行政首長沆瀣一氣，邁向獨裁之路。

民眾黨團指出，面對這場憲政危機，今日立法院要求總統府秘書長潘孟安列席司法法制委員會報告說明，但潘卻拒絕出席，不敢面對民意檢視，總統府、行政院上下盡顯執政大權在握後權力的傲慢張狂、這是對憲政基底的侵蝕與摧毀、更是對民主體制的顛覆行為。

民眾黨團強調，在野黨的天職是監督執政黨，面對執政黨帶頭作亂製造憲政危機，人民已別無選擇，立院司法法制委員會正式通過，將卓榮泰移送監察院彈劾，「我們必須正視這場危機，我們必須為了守住台灣，全力捍衛不容後退的民主與法治」。

