藍白移請監院彈劾卓榮泰...行政院反嗆認同台灣權力分立、就不應侵害其他憲政機關如「刪監院96%業務費」

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，在野黨團今（18）日在立院具名移請監察院彈劾卓榮泰。行政院回應，這代表在野黨團認同台灣是權力分立國家，那就不應該侵害其他憲政機關權利，包含刪除監院96%業務費、癱瘓憲法法庭、逼迫政院編預算、要求總統到立院備詢。

媒體今日在院會後記者會問及，立院今日移請監察院彈劾卓榮泰院長，請問政院看法？

政院發言人李慧芝回應，既然立院在野黨團提到監察院，就代表認同這是權力分立的國家，那就不應該侵害其他憲政機關的權利，譬如不應該刪除監院96%業務費使他們無法好好執行業務，監院也必須執行釋憲維護憲政機關尊嚴。

李慧芝再說，同樣的，在野黨團也不應該癱瘓憲法法庭，讓法庭無法處理人民釋憲案，也不應該用立法權侵害行政權，逼迫政院要怎麼編預算，甚至違法要增加政院支持，更不應該不顧憲法法庭判決，違憲要求總統到立院備詢。

李慧芝強調，政院一直遵守憲法秩序，努力照顧國人要建設、防衛國家，也因此要再次呼籲立院，以民生為優先儘速審議總預算。

李慧芝透露，今日院會結束後，院長也跟各部會首長討論，如果總預算無法在今年結束前獲得審議通過，各部會要如何執行業務？院長也請各部會一一盤整。而按照預算法54條，不能處理新興計畫部分，只能依據今年執行數執行相關預算，譬如治水計畫、TPASS2.0等新計畫就無法執行。

