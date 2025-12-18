藍白移請監院彈劾閣揆 卓榮泰：證明無人能獨裁

行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院藍、白立委聯手通過譴責案，並移請監察院彈劾卓榮泰。卓榮泰今日(18日)指出，他啟動副署權的目的是讓所有議題回到憲政機制，而在野的行動便證明了維持憲政機關運作的必要性，也證明在憲政機制下沒有人能夠獨裁。他並表示，只要有任何憲政機制可以引用，他都願意面對。

針對行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》，立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵、司法院及法務部等進行報告並備質詢，但總統府秘書長潘孟安並未列席。

民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強及王鴻薇提出譴責案，並移請監察院彈劾卓榮泰，經委員會表決通過。對此，監察院回應表示若接到陳情，會依程序處理。

行政院長卓榮泰今日出席活動前受訪，他表示，在野黨立委以彈劾官員反制足以證明兩件事。卓榮泰說：『(原音)監察院今年年初雖然預算被大幅刪減跟凍結，但至少沒有像大法官會議一樣被整個喪失功能，也證明維持憲政機關運作的必要性，所以這樣是對的；第二個，沒有人可以獨裁，只要有任何的憲政機制，都可以來引用，我也願意面對。』

卓榮泰強調，若可以在中華民國憲政體制下好好來談，總會談出一條國家應該走的正常道路。

行政院發言人李慧芝則在行政院會記者會上表示，立法院黨團移請監察院彈劾，就代表認同我國是權力分立的國家，在此原則下，立院不應侵害其他憲政機關的權力，包括不應癱瘓憲法法庭，使人民聲請釋憲的案件無法處理；也不應侵害行政權，違法要求行政院增加支出，甚至不顧憲法法庭的判決，要求賴清德總統赴立院備詢。(編輯：宋皖媛)

