藍白移送閣揆彈劾！律師戳破「明顯打假球」：為轉移心虛

政治中心／黃依婷報導

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會變更今（18）日議程，邀請府院秘書長就「不依法副署相關法律責任之追究」專題報告。民眾黨主席黃國昌與國民黨立委羅智強、王鴻薇於會中臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰。讓律師黃帝穎不解直呼「自己違憲竟還有臉罵別人」。

黃帝穎發文，黃國昌、羅智強、王鴻薇今臨時提案將閣揆移送監察院彈劾，但大法官早在擴權法案判決認定立法院移送監察院違反權力分立原則「違憲」，藍白移送閣揆彈劾的程序已被判決違憲，且憲法上閣揆「不副署」的違憲審查不是監察院權責，藍白明顯憲政「打假球」，轉移藍白不敢倒閣的心虛，簡直憲政笑話。

廣告 廣告

黃帝穎也曬出大法官113年憲判字第9號判決，「移送彈劾」之規定，解釋為僅屬立法院對監察院提出之彈劾建議，「仍將引發立法權、行政權與監察權間之憲政爭議，並不因本項規定所定僅屬無法律效力之彈劾建議權，即有不同」。

黃帝穎表示，僅就此而言，基於憲法機關相互尊重原則，以及政治問題應於政治程序解決之民主基本精神，本項立法關於移送彈劾部分，即便不具拘束力，立法院亦有逾越其憲法職權且濫用權力之嫌，違反憲法權力分立原則。

更多三立新聞網報導

疑藍白「為2原因」癱瘓憲法法庭！謝長廷：惡霸欺負良家少女

卓揆不副署在野卻不倒閣 尚毅夫嗆爆「笑你們藍白沒種」凌濤尷尬回1句

曝立院「今年唯一正常時刻」！沈榮欽：謝謝公民團體發動大罷免

藍白「三度封殺」1.25兆國防特別預算 綠委說重話：別再扯自己國家後腿

