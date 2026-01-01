藍白程序委員會擋軍購「有礙觀瞻」 沈富雄連說三次「笨」！

記者李鴻典／台北報導

藍白立委在去年12月30日再度在立法院程序委員會聯手，第五度封殺1.25兆元國防特別預算案，引發議論。前立委沈富雄今（1）天接受資深媒體人黃暐瀚訪問時直言，在程序委員會擋軍購「有礙觀瞻」，連說了三次：「笨」！

黃暐瀚今天訪問沈富雄，他也在臉書發文寫下《沈富雄：擋軍購笨 買太多傻》；黃暐瀚表示，新年新氣象，沈富雄大老循往例（每月第一個週四）上他的廣播節目，原本設定要談「軍演、軍購、彈劾、縣市長大選」，結果時間不夠，只談了前兩題。

黃暐瀚提到，有關程序委員會擋軍案一事，沈大老與他看法相同，認為應該排案，之後嚴審。國民黨為什麼要在程序委員會就擋？沈富雄認為，是因為黨團幹部太過強勢，並擔心後續進到委員會審查的時候，沒有「論述能力」，然而，在程序委員會擋軍購「有礙觀瞻」，大老連說了三次：「笨」！

另外，賴總統所提的1.25兆特別軍購，黃暐瀚說，沈大老認為買來也未必有用，他提出「當刺蝟，不如當狐狸」的理論，主張台灣應該盡量避免被中共武力相向的狀況，而不是一味地增加軍購，厚植國防。

黃暐瀚也提到，下了節目之後，自己特別去查了一下，狐狸是不是真的因為「會爬樹」所以不會被老虎吃掉？結果，正如他所料，老虎其實是能爬樹的，只不過耗費的體力太大，不符合獵食成本，狐狸並未被排除在老虎的食物鏈之外，但因為動作敏捷，所以並不是老虎主要獵食的對象。

黃暐瀚說，參考大自然界的萬物百態，尋求台灣在中美兩強中的生存之道，2026年，希望大家都健康平安，安居樂業。

