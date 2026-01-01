藍白稱國防預算「2張紙就要討1.25兆」 王定宇打臉：總預算明細疊半個人高

立委王定宇質詢。李政龍攝



中共2025年底對台發動軍演、甚至祭出實彈威脅之際，總統賴清德提出8年1.25 兆元國防特別預算，卻仍遭在野藍白陣營第五度聯手杯葛，《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》至今卡在立法院程序委員會，無法付委進入實質審查。

針對在野陣營聲稱「沒有明細、只用兩張紙就要1.25兆」、「空白授權、先通過再說買什麼」等說法，民進黨立委王定宇今（1/1）日出面逐一闢謠。

王定宇指出，每一年度的中央政府總預算依法皆編列完整明細，2026年度總預算亦不例外，包含國防預算在內，各部會預算書疊起來「幾乎半個人高」，所有項目、用途與金額一應俱全；然而，這份總預算目前同樣被藍白陣營擋在程序委員會，至今無法送交委員會審查。

廣告 廣告

王定宇說明，所有特別預算的法制流程皆相同，無論是過去的「花蓮馬太鞍災後重建特別條例」，或現行的國防強化特別條例，皆須先通過特別條例，行政部門才能依據條例內容編列具體的「特別預算」，並將預算明細與項目送交立法院進行逐項、實質審查，過程中立委依法可提出刪減或凍結。

王定宇強調，目前國防提升8年期、總額1.25兆元（平均每年約1600億元）的特別預算，連「條例」階段都尚未進入委員會審查，更遑論所謂「沒有明細卻要撥款」的指控，根本與事實不符。

針對外界關注的台美軍購執行情形，王定宇也以蔡英文執政時期為例說明，台灣近年多採購美軍現役裝備，價格與美軍相同，並依履約進度分階段付款，「到節點才付節點的錢」，不存在「先付錢卻拿不到裝備」的情況，運作方式類似預售屋制度。目前僅有 AGM-154C 飛彈、F-16V BLK70 戰機、MK-48 重型魚雷等3個項目進度延遲，其餘多數軍購案均依期執行。

王定宇直言，若在充分了解制度與程序後，仍繼續散布「沒有明細、兩張紙要1.25兆」等說法，已經不是單純誤解，「讀書用腦真的不犯法，如果甘願被騙是笨，若是配合帶風向造謠，就是壞。」

更多太報報導

震撼！女神死會了 長澤雅美元旦宣布結婚「甜嫁大5歲電影導演」

莊家班麻油雞慘遭加不明粉末 10分店毀湯頭！跨年逮3嫌

圖輯／2026新年快樂！台北101煙火「絕美360秒」 5大展演點亮未來