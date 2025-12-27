藍白稱過去也曾遲審總預算 林楚茵反批「薪水小偷」：不審預算還玩文字遊戲

針對藍白稱過去也曾遲審總預算，民進黨立委林楚茵批評，藍白就是在玩文字遊戲、偷換概念。（資料照片／鄒保祥攝）

明年度總預算遲遲未審，針對藍白稱民進黨過去執政時期總預算也沒有在年底前審完，民進黨立委林楚茵批評，藍白把總預算當作政治鬥爭的人質，不僅當薪水小偷，不審預算，還玩文字遊戲、偷換概念，將民進黨過去的「審不完」，跟現在藍白的「不給審」，說成是完全一樣的事，根本是惡意罷工。

林楚茵表示，再過幾天就是2026年，但明年度總預算竟然還被在野黨鎖在程序委員會，藍白主導的國會，去年拖到11月8日才將總預算交付審查，孰料，今年更離譜，已經12月底，115年度總預算卻連程序委員會大門都出不了。

林楚茵說，藍白為了不審預算還找藉口，顛倒是非黑白，立法院下半年度，也就是現在是「預算會期」，藍白已經拖了整整3個月不讓預算付委審查，這就是薪水小偷的行為。

林楚茵批評，藍白別再玩文字遊戲、偷換概念，民進黨過去的「審不完」，跟現在藍白的「不給審」完全不一樣，藍白就是在惡意罷工，惱羞成怒就彈劾賴總統，只是為了遮掩藍白的無理取鬧。

林楚茵提到，根據《預算法》第51條規定，總預算案「應」於會計年度「開始1個月前」由立法院議決，「藍白若不是法盲，就是鬼遮眼」。

最後，林楚茵強調，藍白立委現在不僅是在當薪水小偷，更是公然違法，把政府總預算當作政治鬥爭的人質，從而把人民的福祉踩在腳底下。



